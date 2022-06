Quanti sono i giocatori di Fortnite nel 2022, è ancora il Battle Royale più famoso?

Tutti conoscono Fortnite, il fenomeno mondiale creato da Epic Games che grazie alla sua natura da battle royale free-to-play ha scalato ogni classifica di popolarità nel giro di pochi anni, attirando decine di milioni di giocatori su tutte le piattaforme e conquistando moltissimi record in campo di utenti attivi contemporaneamente.

Dopo un calo di utenti avvenuto durante il Capitolo 2, l’arrivo del Capitolo 3 e di tanti nuovi contenuti e meccaniche sembrerebbe aver riportato il gioco ai livelli di un tempo: all’inizio di quest’anno Epic Games ha infatti dichiarato che Fortnite ha superato i 350 milioni di utenti unici registrati, numeri da capogiro che sembrano destinati a crescere ancora nel prossimo futuro

Più difficile risulta invece avere una stima precisa dei giocatori attivi ogni giorno su Fortnite, poiché Epic Games non rilascia ufficialmente questa informazione. Per farci un’idea possiamo però utilizzare il famoso sito PlayerCounter, secondo il quale attualmente ci sarebbe la bellezza di circa 3 milioni di utenti attivi contemporaneamente su Fortnite, suddivisi tra tutte le piattaforme sulle quali il titolo è disponibile. Si tratta di numeri decisamente importanti, che mostrano come Fortnite non stia assolutamente morendo, ma stia anzi vivendo una nuova fase di grande successo.

Recentemente il gioco ha ricevuto un aggiornamento: non perdetevi quindi tutte le novità dell'update 21.10 di Fortnite, e non dimenticate di controllare tutti i contenuti relativi alla collaborazione tra Fortnite e Naruto.