Giocatori di Halo a raccolta per la prima LAN di Halo Italia il 25/26 marzo a Montichiari

TechGames Italia e Halo Italia, in collaborazione con Gamers Arena presentano la prima LAN di Halo Italia, un torneo dal vivo dedicato ad Halo Infinite. L'evento è aperto a tutti i team, sia a chi gioca ad alti livelli sia a chi magari ha iniziato da poco e vuole farsi conoscere nella scena dei player italiani di Halo.

Quando? Sabato 25 e domenica 26 marzo presso il Centro Fiera del Garda in Via Brescia 129 a Montichiari (BS - 25018). Siete interessati? Potete iscrivervi al torneo sul sito di Halo Italia indicando il nome del team, l'indirizzo email di un referente e la gamertag dei partecipanti: ogni squadra deve essere formata da almeno 4 giocatori, più una possibile riserva, è consentito variare la composizione delle squadre tra un evento e l'altro.

Il torneo avrà una struttura basata su 3 Open Cup e una Coppa di Ripescaggio seguito dalla Fase Finale: Le Open Cup saranno ad iscrizione libera e chiunque si potrà iscrivere senza alcun limite al numero di squadre iscritte. Per tutti i dettagli potete consultare il regolamento sul sito di Halo Italia, si tratta di una opportunità importante per espandere la community italiana eSportiva di Halo. Tra i team presenti e confermati: I Rookie, 4 amici + Joy, TQR Team Quota Rosa, Team Solis Urna, EPifenomeni, THE CAPITACTIONURAS e Cozy Pillows.