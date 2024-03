I giocatori indie danno più valore a originalità e innovazione, dice uno studio

Sei un appassionato di videogiochi indie? Allora molto probabilmente darai molto più peso a fattori come originalità e innovazione rispetto ad altre tipologie di giocatori. E' quanto emerge da una ricerca condotta da Humble Games, divisione di Humble Bundle.

Mostrato per la prima volta nel corso della GDC 2023, lo studio è ora accessibile pubblicamente a chiunque su Youtube permettendo così di esaminare più a fondo quanto scoperto da Humble Games in collaborazione con Interpret, società specializzata in dati statistici. La ricerca ha preso in esame oltre 4800 giocatori di età compresa tra i 18 e i 45 anni provenienti da otto paesi differenti, suddivisi poi in tre categorie: acquirenti regolari di giochi indie (5 o più titoli comprati negli ultimi 12 mesi), acquirenti occasionali (da 1 a 4 titoli) e acquirenti tradizionali (comprato almeno un gioco Doppia o Tripla A e nessun indie).

Dallo studio è emerso che il 40% del campione preso in esame ha acquistato almeno un gioco indie nel corso dell'ultimo anno, e che gli acquirenti regolari hanno una media di 18,3 ore di gioco ogni settimana, seguiti dalle 14,9 ore degli occasionali e dalle 12,3 ore dei tradizionali. In aggiunta, gli acquirenti regolari di indie sono anche la categoria maggiormente propensa a sperimentare, puntando su produzioni originali ed innovative con molta più frequenza rispetto alle altre due categorie: gli acquirenti più occasionali di titoli indie e i consumatori di AA ed AAA prediligono invece generi più popolari.

Gli appassionati di indie amano in particolare i giochi di ruolo, ma tra i generi più gettonati trovano spazio anche metroidvania, roguelike e giochi di carte, mentre la piattaforma di riferimento è il PC. Gli utenti più tradizionali tendono invece a vedere le produzioni del mercato indipendente come "giochi minori" dando invece priorità alle serie già affermate ed ai titoli dagli elevati valori produttivi.

Di giochi indie in uscita nel 2024 ce ne sono numerosi, alcuni dei quali anche così particolari che potrebbero pure sorprendere gli appassionati di questa categoria. Cosa ne pensate dei dati emersi dallo studio di Humble Games?