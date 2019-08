Per molti giocatori il limite dei cloud save di PS4 è troppo basso

PlayStation 4 e il PSN in generale non sono certo stati esenti da problemi nel corso del tempo, ma Sony è sempre riuscita a sistemare e a rimediare a gran parte delle criticità sottolineate dai fan. Una in particolare però sembra essere rimasta, e diversi giocatori continuano a lamentarsi a riguardo.

Stiamo parlando del cloud saving, che ha delle limitazioni piuttosto bizzarre, per la verità. Mentre Sony infatti dichiara un limite di 100 GB, che sulla carta sarebbero sufficienti per stipare una quantità praticamente infinita di savegame, c'è un'altra limitazione che prevede la presenza di un massimo di 1000 salvataggi, che naturalmente verrà raggiunto molto prima di arrivare alla soglia dei 100 GB.

E se è vero che 1000 salvataggi sono comunque tanti, e soprattutto se non possedete una libreria di giochi piuttosto ampia è difficile che risentiate del problema, va anche detto che ci sono anche diversi titoli, come The Witcher 3 o Skyrim, per i quali i giocatori effettuano anche decine di savegame, per recuperare un certo punto della storia, ad esempio. Altri videogame invece prevedono moltissimi slot per l'autosave. Insomma, non è poi nemmeno così difficile arrivare al limite.

Alcune lamentele sono dunque giunte via Twitter a Sony, che però al momento non ha commentato. Voi che ne pensate? Credete sia un problema da affrontare o per voi non fa molta differenza?