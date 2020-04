Giocatori offrono Final Fantasy 7 gratis alle persone più colpite dal Coronavirus

La pandemia di Coronavirus, oltre a rappresentare un grave problema per la salute pubblica, sta anche danneggiando le attività lavorative di milioni di persone in giro per il mondo.

In questa situazione di ristrettezza economica sono molti i giocatori non possono permettersi l'acquisto dell'imminente Final Fantasy 7 Remake, che magari attendono con impazienza da molti anni. È a costoro che è stata dedicata l'iniziativa di 10 redditor, che hanno unito le forze per regalare delle copie dell'atteso JRPG alle persone maggiormente in difficoltà.

"Faciliterò l'acquisto di una copia digitale della Standard Edition per qualcuno in difficoltà che non può farlo per conto proprio a causa della situazione", si legge nel post d'apertura della discussione scritto da frumpybuffalo, al quale si sono poi uniti altri nove benefattori. I giocatori interessati sono stati sono incoraggiati a raccontare la storia di come il Coronavirus ha influenzato la loro vita. Sulla base dei racconti, i promotori dell'iniziativa hanno scelto un gruppo di utenti e poi affidato ad un generatore di numeri casuale la selezione dei 10 vincitori finali. Ognuno di essi è stato accoppiato con un donatore, che potrà scegliere di regalare una gift card del PSN oppure effettuare una ricarica Paypal.

Un'iniziativa davvero lodevole, non c'è che dire. Tra i vincitori finali non figurano solamente persone che hanno perso il loro lavoro o che guadagnano pochi spiccioli, ma anche un ragazzo che ha deciso di partecipare per fare una sorpresa ad un amico con pochi risparmi che studia al college, al quale ha già regalato la sua vecchia PlayStation 4.

Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 10 aprile su PlayStation 4 (anche se alcuni sono già in possesso di una copia fisica). Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake.