Quanti giocatori hanno platinato Elden Ring su PlayStation?

Elden Ring ha avuto un primo anno costellato da grandi successi. FromSoftware e Bandai Namco hanno confermato che Elden Ring ha già venduto oltre 20 milioni di copie e sembra destinato ad allargare sempre di più la sua popolarità. A un anno dal lancio, è tempo di scoprire anche alcune curiosità a tema PlayStation.

In particolare, sappiamo in quanti sono riusciti a sbloccare il Trofeo di Platino di Elden Ring? Sbloccare ogni singolo obiettivi del kolossal creato da Hidetaka Miyazaki non è affatto impresa semplice, e richiede tantissime ore di impegno e dedizione per riuscire in un simile scopo. Ebbene, finora a sbloccare il Platino è stato l'11,4% dei giocatori su PlayStation 5, mentre su PS4 l'impresa è riuscita all'8,8% degli utenti.

Se a primo impatto le percentuali possono sembrare piuttosto irrisorie, facendo un paragone con altri titoli di punta PlayStation emerge come tali numeri siano indubbiamente di tutto rispetto. Il Platino di The Last of Us Parte I è stato ad esempio ottenuto dall'8,3% dei giocatori, mentre per titoli come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Uncharted Legacy of Thieves Collection le percentuali sono ancora più basse: le tre esclusive Sony hanno raggiunto rispettivamente 7,7%, 5,5% e 1,8%. Gran Turismo 7 non arriva nemmeno all'1%, fermandosi allo 0,6%.

Insomma, Elden Ring ha riscosso una certa popolarità anche tra gli amanti del completismo e dei cacciatori di Trofei, rimasti così colpiti dalla bontà dell'opera per cimentarsi in questa sfida piuttosto lunga ed ardua. E con l'annuncio dell'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring, chissà i numeri del titolo FromSoftware non crescano ancora di più in futuro.