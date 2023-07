I giocatori Playstation 5 possono attivare sei mesi gratis di Apple TV+

Non tutti i giocatori Playstation 5 sanno di avere la possibilità di attivare una prova gratuita di sei mesi su Apple TV+, il servizio streaming di Apple. Peraltro, c'è una gradita sorpresa anche per i giocatori Playstaion 4, che potranno riscattare il servizio per tre mesi.

Per quanto riguarda PS5, si tratta di un'offerta che si estende non soltanto ai nuovi utenti. Persino gli spettatori che hanno già attiva una prova gratuita o coloro che sono già abbonati al servizio hanno diritto alla promozione, purché non sia attraverso un offerta a pacchetto (come Apple One).

Quanto a PS4, invece, la prova gratuita di tre mesi su Apple TV+ è rivolta esclusivamente ai nuovi abbonati. In entrambi i casi, il servizio può essere attivato su PS5 o PS4 entro il 31 Luglio. Questa sembra essere la risposta di Sony all'Xbox Game Pass Ultimate, che allo stesso modo qualche tempo fa aveva permesso di attivare una prova gratuita di tre mesi su Apple TV+ e AppleMusic.

Tra le serie in arrivo su Apple TV+, troviamo Foundation. Vi ricordiamo, inoltre, che Apple TV+ è arrivata anche sui TV Panasonic. Quanto a Playstation, invece, oggi è previsto l'annuncio dei nuovi giochi Extra e Premium di luglio sul Playstation Plus.