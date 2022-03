I giocatori potranno scegliere la propria Casa in Hogwarts Legacy?

Con l'ultimo PlayStaton State of Play, sono stati finalmente presentati moltissimi dettagli su quelli che saranno il gameplay e la trama di Hogwarts Legacy, nuovo Action RPG open world ambientato nell'universo di Harry Potter.

Durante lo show Sony, è stato ribadito che i giocatori vestiranno i panni di un nuovo studente di Hogwarts. Dopo aver dimostrato un profondo legame con la misteriosa "Magia Antica", al protagonista di Hogwarts Legacy è infatti stata concessa in via eccezionale un'ammissione tardiva alla Scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo magico. In virtù della sua età e dei suoi poteri, il nuovo studente inizierà il suo percorso già al Quinto Anno.

Questa circostanza, tuttavia, non gli impedirà di prendere parte all'iconica cerimonia dello Smistamento, in occasione della quale sarà assegnato ad una delle quattro Case di Hogwarts: Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde. Nel processo, sarà utilizzato il fedele Cappello Parlante, apparso più volte nel corso del video gameplay di Hogwarts Legacy. Per il momento, tuttavia, non è ancora stato specificato quali saranno esattamente le modalità che regoleranno lo Smistamento. Quel che è certo, però, è che ogni giocatore potrà scegliere la Casa di destinazione, esprimendo la propria preferenza tra le quattro Case di Hogwarts. In seguito alla scelta, sarà possibile avere accesso al dormitorio e alla sala comune esclusiva della propria Casa.



Per ulteriori dettagli sull'open world ambientato nel Wizarding World, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di Hogwarts Legacy.