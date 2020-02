I giocatori PS4 di tutto il mondo ci mostrano le loro postazioni di gioco

La scorsa settimana i curatori del blog ufficiale di PlayStation hanno chiesto ai fan di tutto il mondo di condividere delle foto delle loro postazioni di gioco con PS4 utilizzando gli hashtag #PS4share e #PSBlog.

Hanno partecipato in tantissimi, ma alla fine sono state scelte solamente otto fotografie, alcune delle quali decisamente sorprendenti. La postazione del giocatore nordamericano cnpalmer75, ad esempio, ospita la bellezza di dieci PlayStation 4 e sei PlayStation 4 Pro, la maggior parte delle quali in edizione limitata (c'è anche la recente PS4 Pro Limited Edition di Death Stranding!). Quella di SaraEshak, anch'essa nordamericana, pullula di action figure e statuine da collezione, mentre il giapponese TFowBluAow2AfPC ha realizzato un ambiente ispirato a Monster Hunter World. Sotto al televisore di 3d3g4r3, un giocatore latinoamericano, c'è ancora posto per una PS3, mentre jduartesn ha optato per qualcosa di decisamente essenziale e senza sfarzi: una televisione, una PS4 con un DualShock 4 sul piano e tanti giochi a circondarla, ovvero tutto il necessario per divertirsi.

Trovate le otto fotografie selezionate dai curatori del PlayStation Blog in calce a questa notizia. Qual è la più bella, secondo voi? E soprattutto, com'è fatta la vostra postazione di gioco? Aspettiamo le fotografie delle vostre nella sezione commenti in basso!