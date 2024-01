I giocatori sognano il ritorno di Patapon, qualcosa bolle in pentola?

Il frammento dedicato a Patapon trasmesso durante la conferenza Sony al CES di Las Vegas non è passato inosservato e in poche ore la rete si è riempita di post dedicati a questa IP PlayStation capace di riscuotere un piccolo successo nella seconda metà degli anni 2000.

Il tempo è galantuomo e se all'epoca Patapon era una serie di nicchia, oggi ci sono centinaia di migliaia di persone pronte a chiedere a gran voce il ritorno del franchise su PC, mobile e ovviamente console PlayStation.

Sony ha mostrato un frammento di un ipotetico Patapon con un nuovo stile grafico accompagnato dalla didascalia "IP Development Gaming/Anime", una descrizione estremamente generica e ben poco chiara. L'immagine in questione è stata mostrata durante il segmento dedicato a Torchlight, nuovo tecnologia di Sony Pictures, durante lo stesso appuntamento abbiamo visto anche un primo footage del film di Gravity Rush.

Non è chiaro se Sony abbia in programma di rilanciare il franchise con un nuovo gioco o se ci sia magari un film d'animazione o una serie tra le idee prese in considerazione, oppure semplicemente potrebbe trattarsi di un test senza scopo preciso. La serie Patapon è nata nel 2007 su PSP ed è continuata con altri due episodi usciti sempre sulla piccola console portatile, i primi due sono poi stati rimasterizzati in 4K su PlayStation 4.

Il creatore della serie, Hiroyuki Kotani, ha lanciato lo scorso anno la compagna Kickstarter di Ratatan, erede spirituale di Patapon, raccogliendo una cifra dieci volte superiore a quella richiesta inizialmente.