Quali sono i giocatori di VALORANT da tenere d'occhio nel 2023?

È innegabile che VALORANT stia crescendo sensibilmente a livello internazionale, essendo anche l’FPS più seguito su Twitch nel 2022. Il 2023 sarà un anno cruciale per Riot Games e il suo FPS competitivo, e i professionisti della scena eSport internazionale sono pronti a dare spettacolo: ecco i giocatori di VALORANT da tenere d’occhio quest’anno.

Tra tutte le leghe che portano le squadre migliori al mondo al vertice del VALORANT Champions Tour, alcuni giocatori spiccano per le loro abilità e performance viste durante il 2022, in primis Jaccob "yay" Whiteaker, ex OpTic Gaming e ora parte dei Cloud9. La organizzazione neroverde è rimasta sotto la luce dei riflettori per tutto l’anno scorso, risultando la più popolare al mondo e anche quella vincitrice del montepremi complessivo più alto della scena, pari a 499.000 dollari. A guidare la squadra è stato soprattutto yay, unico giocatore a finire nella Top 5 per ACS sia agli eventi Masters che Champions nel 2022. In breve, è considerabile tra i migliori giocatori al mondo.

Attenzione poi a Cryocells, noto altrimenti come Matthew Panganiban: il ventenne dei 100 Thieves è già considerato tra i giocatori più promettenti al mondo dopo un inizio 2022 entusiasmante con gli XSET e, ora, con l’organizzazione di Nadeshot si prepara a un 2023 altrettanto convincente. A fine 2022 è arrivata la vittoria del Red Bull Home Ground #3 contro i Cloud9 di Zellsis, leaf e yay, senza avere perso una singola mappa in tutto il torneo. Il futuro dei 100 Thieves sembra proprio al sicuro in mano sua.

Non possiamo dimenticarci di Adil "ScreaM" Benrlitom, un nome che è una garanzia sin dagli anni d’oro su Counter-Strike: Global Offensive. La “Headshot Machine” nel 2021 e nel 2022 ha cercato di guidare il Team Liquid alla vittoria di qualifier e tornei internazionali, senza però riuscirci nonostante le sue incredibili statistiche. Il nuovo anno lo vedrà però assieme all’organizzazione francese Karmine Corp, assieme al fratello Nabil “Nivera” Benrlitom e a un altro nome già noto a chi in passato ha seguito CS:GO, Alexandre “xms” Forté.

Infine, Byung-chul "BuZz" Yu è un altro giocatore che potrebbe definire il 2023: il diciannovenne sudcoreano è reduce da un anno di alti e bassi, con primi posti al VCT 2022: Korea, un terzo posto al VALORANT Champions 2022 e un primo posto alla Gwangju Esports Series: Asia dello scorso novembre. Con le sue giocate nelle fasi iniziali dei singoli round può veramente trainare i DRX alla vittoria, come ha mostrato in più occasioni.