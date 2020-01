Una giocatrice texana salva la vita ad un amico inglese mentre stavano giocando online

Una videogiocatrice texana, Dia Lathora, ha letteralmente salvato la vita ad un suo compagno di clan diciassettenne residente nel Regno Unito. Il ragazzo ha avuto una crisi durante una sessione di gioco intorno alle ore 21:00 e proprio grazie alla reattività di Dia ha ricevuto rapidamente soccorso.

La ventunenne ha notato subito segni di sofferenza nel giovane amico ed ha subito chiamato il numero di emergenza sanitaria della città di Liverpool ed ha allertato le forze dell'ordine. Dia conosceva l'indirizzo, il numero telefonico ed altri recapiti personali di Aidan, la polizia è così arrivata a casa del ragazzo, dove ha trovato i genitori ignari di tutto impegnati a guardare la TV al primo piano.

Una volta entrati in casi, i poliziotti sono saliti al secondo piano dove hanno trovato Aidan privo di coscienza e ovviamente bisognoso di aiuto. Non è chiaro cosa abbia scatenato questa crisi, il giovane soffre di Sindrome di Asperger e ADHD e la scorsa primavera era già stato ricoverato per una simile problematica.

L'aiuto dell'amica texana è stato fondamentale per permettere ai soccorso di intervenire in tempo, i genitori di Aidan hanno ringraziato Dia per l'aiuto e l'interesse dimostrato nei confronti del figlio, come dichiarato al quotidiano online Liverpool Echo.