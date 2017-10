Giocatrice vince il Guinness World Record per la più grande collezione di Zelda

La norvegese Anne Martha Harnes ha vinto ilper la più grande collezione al mondo di. Raccontandosi in un'intervista, Anne ha dichiarato che il suo oggetto preferito rimane la chitarra degli Zora, talmente rara da esistere in soli 7 esemplari.

Quando una saga raggiunge la fama di The Legend of Zelda, del resto, il proliferare di gadget, statue e oggetti a tema diventa automatico. Anne si è innamorata della serie Nintendo con The Legend of Zelda: A Link to the Past, il celebre capitolo pubblicato su SNES, e ha deciso di iniziare a collezionare ogni oggetto dedicato alla saga a partire dal 2008.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, nel giro di nove la collezione è cresciuta a tal punto da valere un Guinness World Record. Cosa ne pensate?