Giocherete Lies of P su PC? Ecco i requisiti minimi e consigliati

Lies of P è stato uno dei maggiori protagonisti della GamesCom 2022, mostrandosi in ottima forma sia sul fronte ludico che su quello artistico. Il gioco è atteso nel corso del 2023 su console PlayStation e Xbox, oltre ovviamente al PC.

Parlando a proposito di quest'ultima versione, sono stati rivelati i requisiti necessari per far funzionare al meglio Lies of P sui propri computer. Ecco di seguito i requisiti minimi:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5 7500 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 560

VRAM: 4GB

DirectX 12

Ecco invece i requisiti consigliati:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6700

VRAM: 6GB

DirectX 12

Il Soulslike ispirato a Bloodborne e Pinocchio realizzato da Neowiz non richiede dunque requisiti minimi troppo onerosi per essere avviato correttamente. Tra i requisiti consigliati emerge la presenza di schede video RTX 2060 e di RX 6700, entrambe in grado di supportare il Ray Tracing, ma va tuttavia sottolineato che al momento non è stata confermata la presenza della sofisticata tecnologia all'interno del gioco, dunque in tal senso bisogna aspettare maggiori chiarimenti da parte degli sviluppatori.

Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra prova di Lies of P alla Gamescom 2022, dove riportiamo tutte le nostre sensazioni sulla promettente avventura dalle atmosfere gotiche. Se lo giocherete su piattaforme Microsoft, ricordiamo che Lies of P sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass: manca solo una data d'uscita definitiva.