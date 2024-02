Questi giochi hanno 15 anni ma sono ancora in formissima: cosa usciva nel 2009?

Sembra ieri, e invece il 2009 risale a ben 15 anni fa: all'epoca eravamo ancora nel pieno della generazione di PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii che facevano furore con produzioni di elevata caratura che ancora oggi fanno bella figura.

Ebbene sì, i giochi che vede di seguito sono usciti proprio 15 anni fa, nel corso del 2009. Li avete giocati all'epoca?

Assassin's Creed II

Incredibile ma vero, l'Assassin's Creed più amato di sempre compirà 15 anni nel novembre del 2024. E' con Assassin's Creed II che la serie Ubisoft diventa il fenomeno mediatico che tutti conosciamo. L'avventura tutta italiana di Ezio Auditore da Firenze segnò un grosso passo avanti rispetto al capostipite in praticamente ogni singolo aspetto ludico, tecnico e contenutistico, condendo il tutto con una storia ancora più appassionante e personaggi destinati a restare impressi nella mente dei fan. Non è dunque un caso se ancora oggi viene celebrato dai fan, a distanza di così tanto tempo e dopo tantissimi altri Assassin's Creed nel frattempo.

Batman Arkham Asylum

L'Arkhamverse di Rocksteady Studios ha inizio ad agosto e stupisce oltre ogni aspettativa, dando vita a una serie destinata a rientrare tra i migliori giochi su licenza mai creati. Batman Arkham Asylum non è soltanto la miglior trasposizione videoludica delle avventure dell'Uomo Pipistrello, ma è anche un concentrato di azione frenetica, atmosfere coinvolgenti e narrativa appassionante che lo hanno reso un prodotto eccellente, imperdibile per i fan dell'eroe DC ma in generale per chi ama gli Action/Adventure.

Call of Duty Modern Warfare 2

Dopo aver rivoluzionato il franchise con il suo precedente Call of Duty 4 Modern Warfare, Infinity Ward si supera ulteriormente mettendo la fine su Call of Duty Modern Warfare 2, considerato ancora oggi tra i migliori COD mai realizzati. Il secondo episodio della serie espande quanto visto nel primo gioco offrendo una campagna avvincente e un multiplayer ancora più ricco, divenendo così un punto di riferimento per tutti gli amanti di FPS a tema bellico.

Dragon Age Origins

BioWare ha stupito ancora una volta critica e pubblico con uno degli RPG dark fantasy più coinvolgenti che siano mai esistiti. Dragon Age Origins dà vita a una serie entrata ben presto nel cuore degli appassionati, con il primo gioco che stupisce per la complessità del suo gameplay, le infinite sfumature del suo mondo di gioco e le coinvolgenti atmosfere rese ancora più memorabili da un eccellente accompagnamento musicale. Imperdibile per chiunque ami i giochi di ruolo.

Killzone 2

Chiacchieratissimo sin dal suo controverso annuncio all'E3 del 2005, Killzone 2 diventa realtà proprio nel 2009 e all'epoca lasciò tutti a bocca aperta per la sua realizzazione tecnica all'avanguardia. L'opera Guerrilla Games spingeva davvero al massimo le capacità di PS3 presentandosi come uno degli FPS più avanzati del panorama videoludico di allora. Il tutto sorretto da un'intensa campagna e da un comparto multigiocatore di spessore. Killzone 2 è ancora oggi considerato il miglior gioco della sua serie di appartenenza, e a pieno merito.

Uncharted 2 Il Covo dei Ladri

Nonostante mostrasse margini di miglioramento, il primo Uncharted si fece apprezzare per il suo stile, la simpatia dei protagonisti ed il suo gameplay collaudato. Uncharted 2 Il Covo dei Ladri permetterà alla serie Naughty Dog di esprimere al meglio tutto il suo potenziale: pur riproponendo la stessa essenza del predecessore, la seconda avventura di Nathan Drake dimostra una maggior intensità e varietà grazie a un ritmo di gioco molto più sostenuto e un level design più elaborato. Ed oltre all'avanguardia audiovisiva anche la storia si fa più articolata. Il risultato finale è un'opera che mescola sapientemente tra loro videogioco e cinema imponendosi così come una delle migliori esclusive dell'epoca PS3.

Volete tornare ancora più indietro nel tempo? Questi grandi giochi sono usciti 30 anni fa, e se li avete giocati all'epoca ormai non siete più dei semplici fanciulli.