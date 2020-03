Giochi 2K in arrivo su Switch: da Borderlands a XCOM 2, tutte le novità in arrivo

Durante il Nintendo Direct Mini del 26 marzo 2K Games ha annunciato che alcuni titoli del proprio catalogo saranno disponibili a partire dalla fine della primavera.

Nello specifico dal 29 maggio Nintendo Switch si prepara ad accogliere XCOM 2 Collection (include XCOM 2, quattro DLC e l'espansione War of the Chosen), Borderlands Legendary Collection (include Borderlands, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel) nonchè BioShock The Collection (BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite The Complete Edition).

I prezzi dei giochi non sono stati resi noti e al momento non sappiamo se le raccolte citate arriveranno solamente in formato digitale o anche in versione fisica nei negozi. Non è chiaro se i titoli potranno essere acquistati anche singolarmente oppure no, restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli.

Dopo Civilization VI, 2K Games continua a supportare Nintendo Switch portando sulla console ibrida alcuni dei giochi più acclamati del catalogo con l'obiettivo di rendere disponibili i suoi titoli di maggior successo ad un pubblico sempre più ampio.