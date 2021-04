Giochi a meno di 5 euro: le nuove offerte del PlayStation Store

Continuano i saldi di primavera sul PlayStation Store e dopo avervi proposto i migliori giochi in offerta a meno di 20 e 10 euro adesso ci concentriamo sui giochi per PS4 (compatibili con PS5) proposti a meno di cinque euro, un prezzo assolutamente alla portata di tutte le tasche.

Iniziamo da Resident Evil Zero a 4.99 euro, stesso prezzo per DiRT Rally mentre Darksiders Warmastered Edition (riedizione del primo episodio della serie) costa 3.99 euro, così come Metro 2033 Redux. Per comprare Onrush bastano 2.49 euro (Deluxe Edition a 3.74 euro) mentre Project CARS costa 3.74 euro, Cat Quest è in vendita a 2.99 euro, i contenuti Deluxe di Star Wars Jedi Fallen Order sono scontato del 50% e costano 5 euro tondi tondi.

Vi manca andare a pescare? Potete risolvere con Euro Fishing in vendita a 4.49 euro, con 2.99 euro potete acquistare invece Road Rage, erede spirituale di Road Rash. Warface Breakout e Earth Defense Force 4.1 costano 3.99 euro l'uno, inoltre vi segnaliamo RIDE 2 a 3.99 euro e Jotun Valhalla Edition a 3,74 euro. Infine, Gravel di Milestone costa 4.49 euro, in offerta anche Sundered Edizione Occulto 4.99 euro e Troll and I a 4,49 euro.

Tra i giochi in offerta anche The Last of Us e The Last of Us 2, due titoli imperdibili per chiunque possieda una console PS4, con il primo episodio in vendita all'interessante prezzo di 9,99 euro.