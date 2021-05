Giochi da 9.98 euro da GameStopZing, ci sono anche DOOM Eternal e FIFA 21

GameStopZing lancia la nuova promozione primaverile con giochi a partire da 9.98 euro, solo online fino al 10 maggio. Una selezione di titoli per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, per arricchire la propria libreria software a prezzi contenuti.

Varie le fasce di prezzo disponibili disponibili: a partire da 9.98 euro, a partire da 19.98 euro, a partire da 29.90 euro, da 39.90 euro e infine giochi da 49.90 euro così da individuare rapidamente i giochi che fanno al caso vostro, anche in base al budget a disposizione.

Nella fascia più economica (da 9.98 euro) troviamo giochi come Battlefield V a 19.98 euro, The Elder Scrolls Online Elsweyr a 9.98 euro, NBA 2K21 a 15.98 euro mentre salendo di prezzo segnaliamo Captain Tsubasa Rise of New Champions a 49.98 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Switch a 59.98 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 24.99 euro, Unravel 2 a 19.98 euro, EA Sports UFC 4 a 34.98 euro, FIFA 21 a 29.98 euro, Maneater Day One Edition a 29.98 euro, Empire of Sin e DOOM Eternal a 29.98 euro l'uno e Assassin's Creed Valhalla Drakkar Edition Esclusiva GameStop a 44,98 euro.

Le offerte indicate sono valide solo online fino al 10 maggio, approfittatene dunque se siete interessati prima che i giochi tornino in vendita a prezzo pieno.