Giochi da 9.98 euro, la nuova promo di GameStopZing per il mese di maggio

GameStopZing lancia la nuova promozione di maggio con tanti giochi a partire da 9.98 euro, solo online fino al 7 giugno. Una selezione di videogiochi nuovi per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, per arricchire la propria libreria software a prezzi contenuti.

Varie le fasce di prezzo disponibili a partire da 9.98 euro e fino a 59.90 euro: nella fascia più economica troviamo in promozione titoli come Xenon Racer, Tennis World Tour, Final Fantasy XV Day One Edition, Warhammer Chaosbane, V-Rally 4 e Bee Simulator mentre salendo leggermente di prezzo (da 14.98 euro) segnaliamo Call of Duty Black Ops 4, Kingdom Hearts 3, Fallout 76 Wastelanders, WRC 7, The Occupation, Heavy Rain per PC, Fallout 4, Sleeping Dogs Definitive Edition e tanti altri.

Le fasce di prezzo più alte (da 39.98 a 59.90 euro) invece includono titoli come Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, Super Mario 3D All-Stars, Crash Bandicoot 4 It's About Time, Pokken Tournament DX, Astral Chain, WRC 9, Call of Duty Modern Warfare, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e Sekiro Shadow Die Twice.

Le offerte sono valide fino al prossimo 7 giugno esclusivamente online sul sito di GameStopZing, gli sconti indicati non sono applicabili nei negozi della catena.