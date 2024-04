I giochi AAA da 80 euro si estingueranno 'come il dodo', per Saber Interactive

Il mercato videoludico ha assistito a dei licenziamenti di massa negli scorsi mesi, e i problemi di sostenibilità dello sviluppo di giochi sempre più grandi ed ambiziosi si fanno sempre più pressanti. Sulla questione è intervenuto anche Matthew Karch, CEO di Saber Interactive.

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, l'ex COO ad interim di Embracer ha discusso del recente distanziamento di Saber nei confronti della holding svedese e di dove vede il posto di Saber nel mercato come editore autonomo. Il dirigente ha affermato di ritenere che la compagnia, che comprende studi come Nimble Giant (Star Trek Infinite), 3D Realms (Ion Fury) e 4A Games (Metro), occupi una posizione di mezzo tra gli studi indipendenti e gli editori AAA.

Karch ha citato Helldivers 2 come esempio del tipo di gioco del "mercato intermedio" che vorrebbe emulare. Ha dichiarato che uno dei prossimi titoli di Saber, Space Marine 2, sarà venduto al dettaglio a $70 (80 euro), ma solo perché è preoccupato che il pubblico consideri un prezzo più basso come emblematico di scarsa qualità. In futuro, però, è convinto che il modello tripla A verrà accantonato per lasciare spazio a una corposa riduzione dei costi produttivi.

"Penso che man mano che i giochi diventeranno più costosi da realizzare, il gioco da 70 dollari farà la fine del dodo [un volatile estinto]. Non penso proprio che sia sostenibile... Ricordate l'hype per Cyberpunk? Quando le aspettative sono così alte e così tanti soldi vengono investiti in un titolo, è estremamente rischioso per l'azienda". E se fallisse? Ricordate cosa accadde a Ubisoft un paio di anni fa, quand tutti i suoi titoli scomparvero dall'anno, e poi all'improvviso si trovarono in una situazione completamente diversa? È difficile riprendersi. Penso che il mercato si sposterà verso uno sviluppo che non è necessariamente di qualità inferiore, ma si porrà l’accento sul tentativo di trovare modi per ridurre i costi".

Con migliaia di licenziamenti annunciati nel settore dei videogame negli ultimi 18 mesi, Karch ha riconosciuto che lo sviluppo AAA sta attraversando un cambiamento importante e ha affermato che le tendenze passate di portare i budget alle stelle e i lunghi periodi di sviluppo non sono più sostenibili. "Penso che nei prossimi anni ci sarà una vera carenza di contenuti di gioco. Avete visto quanti licenziamenti ci sono stati, guardate quanti giochi sono stati cancellati. Ma abbiamo molti buoni progetti in corso di cui sono orgoglioso e di cui mi sento davvero, davvero fiducioso".

