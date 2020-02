Giochi Activision Blizzard rimossi da GeForce NOW: 'è stato un malinteso', spiega NVIDIA

Dalle pagine di CCN.com, i rappresentanti di NVIDIA hanno provato a fare chiarezza sull'inattesa rimozione dei giochi Activision Blizzard da GeForce NOW, il nuovo servizio in game streaming che la casa verde ha lanciato da pochi giorni nella sua forma finale dopo una lunga fase di beta testing.

Ed è proprio alla Beta di GeForce NOW che il portavoce di NVIDIA si riferisce per cercare di ricostruire l'intera faccenda dichiarando che "Activision Blizzard è stato un partner fantastico durante la beta di GeForce NOW, che poi è il motivo per cui i loro giochi sono stati inclusi nel servizio e nel pacchetto di contenuti in prova gratuiti previsti per chi ha aderito per primo al servizio come Founder".

Fatta questa precisazione, il rappresentante di NVIDIA sottolinea che "dopo aver riconosciuto questo malinteso, abbiamo rimosso i loro giochi dal nostro servizio con la speranza di poter lavorare nuovamente con loro per riattivare in futuro i giochi che sono stati rimossi e per introdurne di altri". Il "malinteso" di cui fa riferimento NVIDIA, quindi, non riguarderebbe la rimozione dei giochi Activision Blizzard da GeForce NOW, bensì la loro stessa presenza nel catalogo di giochi accessibili dagli utenti della piattaforma "su nuvola" al termine della fase di beta testing.

