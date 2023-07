Giochi Activision e Call of Duty su Xbox Game Pass e Cloud? ABK vede grandi vantaggi

Mentre si attende il verdetto della causa tra FTC e Microsoft (che potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 10 luglio), emerge un documento depositato da Activison e Microsoft nei quali si parla di "grandi vantaggi economici" nel portare i giochi di ABK su Xbox Game Pass e Cloud.

Activision non ha interesse a portare Call of Duty su Xbox Game Pass, diceva Bobby Kotick, tuttavia il documento in questione riporta l'esatto contrario:

"Microsoft e Activision vedono grandi benefici economici nel portare i giochi di Activision su Xbox Game Pass. Activision Blizzard King riconosce dei significativi vantaggi nel pubblicare i propri contenuti sui servizi di Cloud Gaming."

Questo è quanto si legge nel documento (in parte censurato) diffuso in queste ore, il contenuto è interessante perché quanto riportato di fatto stride con le dichiarazioni pubbliche di Bobby Kotick rilasciate in tribunale durante la sua testimonianza come parte chiamata in causa nello scontro tra Microsoft e la Federal Trade Commission.

C'è da tenere presente però che tali documenti vengono redatti con mesi di anticipo e dunque potrebbero esserci delle differenze rispetto alle dichiarazioni dei diretti interessati, come accade in questo caso. Non ci resta che attendere il verdetto finale per scoprire come si pronuncerà la giuria in merito a questa complicata vicenda giudiziaria.