Giochi Activision esclusive totali Xbox? Sarebbe una mossa sbagliata, per un analista

Microsoft ha generato un vero e proprio tsunami con l'arrivo di Activision-Blizzard negli Xbox Game Studios, e gli analisti di mercato stanno cercando di mettere a fuoco le possibili conseguenze a cui il settore del gaming andrà incontro nei prossimi anni.

La trattativa tra Microsoft e Activision sarà formalizzata entro il 2023, momento in cui il colosso di Redmond otterrà pieni diritti su tutte le IP della compagnia di Call of Duty e Warcraft. In molti, quindi, si chiedono se Phil Spencer e soci decideranno di rendere i giochi Activision esclusive Xbox, o se invece il piano preveda una differente gestione dei franchise che non vada ad escludere a priori le piattaforme PlayStation.

Secondo Karol Severin, analista presso MiDIA Research, rendere i titoli Activision delle complete esclusive sarebbe una mossa inopportuna per Microsoft. Secondo la sua opinione, è più probabile che Microsoft Gaming decida di riservare soltanto dei contenuti specifici ai suoi utenti, o magari di optare per delle esclusive temporali.

"Tenendo conto della filosofia multipiattaforma e gamer-friendly di Xbox, è probabile che ne conseguano non tanto delle "esclusività draconiane" quanto delle "esperienze avanzate". Le grandi hit producono entrate significative (e spesso maggioritarie) da parte di Sony. Non sarebbe finanziariamente opportuno annullare tali entrate. Impegnarsi in una forte esclusività potrebbe rischiare di alienare gli utenti delle altre piattaforme, che rimangono comunque estremamente preziosi. Invece di puntare sull'esclusività di interi titoli, Microsoft può agire più delicatamente, ad es. attraverso gli accessi anticipati (ad es. primo mese del nuovo CoD solo su Xbox, non su PlayStation), sconti, contenuti di gioco esclusivi, esperienze, ecc".

Phil Spencer ha dichiarato di non voler separare le community che ad oggi hanno popolato i giochi Activision-Blizzard, tuttavia i piani di Microsoft devono ancora essere svelati nel dettaglio. Ritenete plausibile lo scenario immaginato da Severin?