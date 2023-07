I giochi di agosto da giocare su PS5 e PS4: da Armored Core 6 a Sea of Stars

Agosto è alle porte e, oltre a caldo, ferie e vacanze, porta in dote anche diversi nuovi giochi per PlayStation 5 (e in alcuni casi anche PS4) da tenere d'occhio e che potrebbero regalare sano intrattenimento tra una giornata e l'altra.

Di seguito vi elenchiamo 5 giochi PlayStation di agosto 2023 da giocare e che potrebbero regalarvi non poche soddisfazioni:

Atlas Fallen 10 agosto

Il nuovo Action/RPG sviluppato da Deck13 Interactive per PS5 sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi il progetto più interessante del team dietro la serie di The Surge e l'originale Lords of the Fallen. Atlas Fallen prende spunto da serie come God of War ed Horizon, offre un evocativo scenario desertico da esplorare e intratterrà i giocatori con innumerevoli attività principali e secondarie con tanto di spettacolari combattimenti nel mezzo.

Immortals of Aveum 22 agosto

Dal programma EA Originals arriva il primo progetto di Ascendant Studios, avventura per PS5 curiosa ed intrigante già dai primi filmati. Immortals of Aveum mescola azione FPS, esplorazione e decine di incantesimi magici per dare vita ad un'avventura dall'alto tasso di sfida e spettacolarità, condendo il tutto con una storia che sembra promettere vari colpi di scena. Il nostro speciale su Immortals of Aveum allargherà ulteriormente le vostre conoscenze sul gioco.

Blasphemous II 24 agosto

Il seguito dell'originale Blasphemous targato The Game Kitchen sembra avere tutto cià che serve per perfezionare il predecessore: meccaniche di gioco migliorate, una mappa ancora più articolata ed atmosfere ancora più coinvolgenti. Questi gli ingredienti principali di Blasphemous II, che punta a conquistare il cuore di tutti gli appassionati di Action/Platform 2D in salsa Metroidvania.

Armored Core VI Fires of Rubicon 25 agosto

Forse il titolo più atteso e promettente di agosto. Armored Core VI Fires of Rubicon riporterà in scena la serie di culto targata From Software dopo un decennio di assenza sul mercato, e promette di farlo con un nuovo episodio ancora più ricco ed elaborato in termini di gameplay e narrativa. Sarà molto interessante scoprire cosa avrà sfornato questa volta la software house nipponica: per adesso non perdetevi il nostro provato di Armored Core 6 Fires of Rubicon per avere un'idea più chiara su cosa aspettarvi dall'opera.

Sea of Stars 29 agosto

Il mese si conclude con quello che promette di rivelarsi uno degli RPG più interessanti di tutto il 2023. Dagli autori dell'apprezzato The Messenger ed ispirato a classici come Chrono Trigger, Breath of Fire ed Illusion of Time, Sea of Stars offre un gameplay che mescola combattimenti a turni con la risoluzione di numerosi rompicapi, nel frattempo che i giocatori vivono una storia profonda ed articolata in un modo evocativo e ricco di sorprese.

Ma agosto 2023 non finisce certo qui: tante sono le uscite grandi e piccole che meritano attenzioni, da Daymare 1994 a Trine 5 A Clockwork Conspiracy, passando per The Texas Chainsaw Massacre, Firewall Ultra ed Hercule Poirot The London Case. Quali sono i giochi che attendete di più ad agosto?