I giochi Android in arrivo più interessanti: 5 pre-registrazioni da fare

Se seguite spesso le notizie gaming, saprete sicuramente che si stanno delineando degli scenari interessanti lato mobile. Infatti, al netto dei servizi di cloud gaming, un buon numero di software house importanti sta puntando con decisione ai dispositivi mobili. Basti pensare a Diablo Immortal o al recentemente annunciato The Division Resurgence.

Questo giusto per fare alcuni esempi, ma il quadro è ben più ampio: dagli sforzi annunciati da Sony fino all'apertura dello studio Square Enix London Mobile. D'altronde, si fa riferimento a un mercato che difficilmente si può ignorare al giorno d'oggi, considerati anche gli elevati ricavi fatti generare dal mobile gaming. Non è tuttavia solamente una questione di guadagni, ma si fa riferimento a mentalità e possibilità tecniche.

Il mondo degli smartphone da gaming ha infatti dimostrato ampie potenzialità a livello hardware, che possono potenzialmente fare gola alle software house, in grado ora di realizzare titoli certamente più ambiziosi rispetto a qualche anno fa. Abbiamo già approfondito su queste pagine alcuni giochi mobile gratis inaspettati, nonché fatto riferimento a un buon numero di titoli disponibili anche per dispositivi che non si focalizzano totalmente sul gaming. Certo, c'è ancora strada da fare, ma non si può negare che il quadro che si sta delineando sia potenzialmente intrigante, includendo magari nell'equazione anche il concetto di "giocare ovunque", alla base del settore del cloud gaming.

In questa sede continuiamo i nostri approfondimenti legati al mobile gaming, approfondendo questa volta 5 titoli in arrivo su Android per cui sono già state aperte le pre-registrazioni (una volta che l'utente si iscrive sul Play Store, riceverà poi una notifica al momento in cui il gioco verrà reso disponibile per il download, così da non perdersi nulla). Ci sono anche nomi ben noti a chi è solito giocare in modo "classico" da PC e console.

Project Winter Mobile

Dopo l'interessante riscontro ottenuto su PC e console, il survival tra le nevi incentrato sull'inganno sociale Project Winter è pronto a sbarcare su dispositivi mobili. Si potrà giocare con un massimo di altri 7 utenti: la caccia agli impostori è aperta. Se cercate maggiori informazioni sul titolo, potete fare riferimento alla nostra recensione di Project Winter. Potete effettuare la pre-registrazione mediante il Play Store.

OCTOPATH TRAVELER: CotC

Abbiamo già accennato in precedenza al fatto che Square Enix ha intenzione di puntare con sempre più decisione al mondo del mobile gaming. In questo contesto, dovete sapere che Octopath Traveler: Champions of the Continent approderà in Occidente il 27 luglio 2022. Si tratta di un JRPG single player che fa da prequel all'originale OCTOPATH TRAVELER, portando gli utenti a immergersi in una nuova storia in quel di Orsterra. Il titolo è già ben noto all'estero ed è ottimizzato per mobile. Per la pre-registrazione, potete procedere dal Play Store.

Descenders

Un altro titolo già ben noto a molti che arriverà presto su dispositivi mobili è Descenders. Si tratta di un rogue-bike con mondi generati proceduralmente, che ha già fatto divertire su PC e console ed è diventato popolare tra gli YouTuber e gli streamer di Twitch. Se volete approfondire la produzione, potete consultare la nostra recensione di Descenders. Le pre-registrazioni sono aperte sul Play Store.

Harry Potter: Scopri la Magia

Dopo aver citato tre titoli potenzialmente interessanti anche per gli utenti abituati a produzioni di un certo tipo, ci soffermiamo ora su alcuni videogiochi di prossimo arrivo dall'aria un po' più casual, che si basano però su universi narrativi ben noti. Rientra in questo contesto Harry Potter: Scopri la Magia, che viene descritto come un RPG basato su carte collezionabili. Potreste voler approfondire il gioco mediante il Play Store.

DC Eroi & Criminali

Un altro titolo che sfrutta personaggi ben noti, da Batman ad Aquaman, è DC Eroi & Criminali. Quest'ultimo viene definito come un GDR rompicapo e permette di collezionare miriadi di personaggi DC. Non mancano Wonder Woman, Lex Luthor, Harley Quinn e molti altri. Trovate maggiori dettagli sul Play Store.