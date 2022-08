Giochi Android diventati gratis ad agosto 2022: torna anche Stone of Souls

Avete già riscattato i titoli gratuiti per PC dell'Epic Games Store, vero? Bene, ora è arrivato il momento di approfondire anche quanto proposto dal Play Store di Android. Infatti, i giochi che possono consentirvi di passare qualche ora in relax, tra l'altro senza spendere alcunché, non mancano.

Che siate spaparanzati sul divano con condizionatore ben acceso o sotto l'ombrellone, potreste trovare ciò che fa per voi. Va bene: forse il genere action horror con elementi RPG potrebbe non risultare esattamente rilassante per qualcuno (anche se dipende da chi), ma tra space shooter, strategici, dungeon e puzzle qualcosa di divertente potreste trovarlo. Qui sotto potete trovare la lista dei titoli coinvolti.

Giochi Android del Play Store diventati gratis a inizio agosto 2022

Insomma, c'è il ritorno dell'action horror con elementi RPG Stone of Souls HD, che era già diventato gratuito sul Play Store un po' di tempo fa. Potrebbe dunque trattarsi della vostra occasione per scaricarlo. Ricordiamo solamente che gli omaggi legati al negozio digitale di Google sono in costante evoluzione: questo significa che i titoli coinvolti potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro, motivo per cui potreste voler riscattarli il prima possibile (se siete interessati).