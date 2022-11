Giochi Android gratis prima a pagamento da riscattare per il weekend

Discostandoci dai giochi gratis per PC dell'Epic Games Store, è giunta l'ora di soffermarci sul "momento riscatto" relativo al Play Store di Google e di conseguenza ai titoli per Android. Infatti, diverse esperienze sono diventate gratuite.

A tal proposito, in questo inizio novembre 2022 c'è ampia varietà di scelta, dato che si passa da RPG a racing game. C'è persino un gioco 3D di scacchi, così come non manca un titolo di cucina. Insomma, se siete alla ricerca di giochi con cui passare qualche momento spensierato durante il weekend, potreste voler dare un'occhiata alla lista di seguito.

Giochi Android diventati gratis sul Play Store a inizio novembre 2022

Vale la pena farvi notare che il Play Store è in continua evoluzione, nel senso che le iniziative che rendono gratuiti i titoli potrebbero terminare da un momento all'altro. Potreste dunque voler approfondire quanto proposto prima che scada.