Giochi per Android e iOS da provare se avete Netflix

Non è un mistero che Netflix stia puntando sempre di più sul gaming. In questo contesto, potreste dunque voler iniziare a dare un'occhiata a quanto incluso nei piani in abbonamento offerti dall'azienda di Reed Hastings in termini di giochi per dispositivi mobili.

Infatti, col passare del tempo il catalogo si è arricchito in tal senso, includendo diversi titoli che possono potenzialmente toccare le corde anche degli utenti che usualmente non fanno uso di queste piattaforme per svagarsi. Di seguito potete dunque trovare 3 titoli che potreste voler provare tramite la sezione "Giochi" di Netflix. Ricordiamo che queste produzioni sono senza pubblicità, costi aggiuntivi o acquisti in-app.

Into the Dead 2: Unleashed

Se state cercando un'esperienza casual un po' diversa dal solito, ma non potete fare a meno degli zombie, lo sparatutto in prima persona Into the Dead 2: Unleashed potrebbe fare al caso vostro. Per quanto "su binari", il dinamico gameplay del titolo può garantire un'esperienza divertente da effettuare nei ritagli di tempo. Sullo sfondo c'è una trama in continua evoluzione, mentre il comparto tecnico risulta interessante per un gioco mobile.

Before Your Eyes

In precedenza abbiamo fatto riferimento all'approccio differente di Netflix rispetto al classico modello di business legato al mondo mobile, ma qui si va oltre: c'è infatti la volontà di proporre all'utenza esperienze che non possono propriamente essere definite casual. Tra queste c'è Before Your Eyes, un'avventura di stampo narrativo che trova una caratteristica peculiare nel sistema di controllo. Quest'ultimo è infatti basato sullo sbattere le palpebre: per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra recensione di Before Your Eyes.

OXENFREE

Ben nota da tempo agli appassionati del genere, OXENFREE è un'avventura narrativa lanciata originariamente nel 2016 su PC e console. Si tratta di un thriller paranormale che porta il giocatore alla ricerca del segreto di Edward Island. Attenti solamente al fatto che una spensierata festa in spiaggia può potenzialmente trasformarsi in qualcos'altro, come potete approfondire mediante la nostra recensione di OXENFREE.