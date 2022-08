Giochi per Android a pagamento ora gratis: da Stickman War Z a Mystic Guardian PV

Il mondo dei giochi per smartphone è in continua evoluzione e sopratutto per quanto riguarda le offerte, ogni giorno troviamo nuovi giochi per Android a pagamento che diventano gratis, scaricabili a costo zero da Google Play. Ecco i migliori giochi Android da pagamento a gratis che vi consigliamo di scaricare questa settimana.

Se amate i giochi i arcade vi consigliamo Neon Valley gratis per Android, gioco dallo stile estetico minimale e dal gameplay essenziale che riuscirà però a conquistarvi, sopratutto se cercate un passatempo veloce e divertente.



Continuiamo con Stickman Legends gratis, gioco di combattimento con elementi RPG e PvP, giocabile anche offline senza bisogno di una connessione attiva. Anche Stickman Warriors Dragon Super è gratis, in questo caso ci troviamo di fronte ad un picchiaduro a incontri che riprende l'estetica di Dragon Ball Super applicata a personaggi Stickman... una parodia se vogliamo, comunque da provare.



Zombie Avengers Stickman War Z è invece un brawler bidimensionale in cui il nostro eroe dovrà vedersela contro orde di zombie inferociti. Anche Hero Z diventa gratis su Android, si tratta di un gestionale con elementi strategici a tema zombie, un gioco consigliato se amate il genere.



In chiusura vi consigliamo l'Action RPG Mystic Guardian PV gratis, gioco che riprende lo stile e le atmosfere dei JRPG anni '90 come Final Fantasy VI, Dragon Quest e Chrono Trigger.