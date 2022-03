Quanti giochi di Animal Crossing esistono oltre a New Horizons?

Quella di Animal Crossing è una delle serie videoludiche più longeve e di maggior successo di sempre, oltre a rappresentare uno dei maggiori capisaldi della line-up di esclusive delle console Nintendo, sia casalinghe che portatili, negli ultimi due decenni, al cui successo ha indubbiamente contribuito.

Animal Crossing New Horizons rappresenta dunque solo l’ultimo capitolo di questo famoso life simulator, nonché uno di quelli più apprezzati di sempre grazie alle oltre 36 milioni di copie vendute dal giorno di lancio su Nintendo Switch. Oltre a New Horizons, però, la serie conta altri sette episodi di diversa rilevanza per un totale di otto giochi diversi, divisi in cinque capitoli principali e tre spin-off. Vediamo di seguito la lista completa.

Giochi di Animal Crossing

Animal Crossing - primo gioco della serie, pubblicato su Nintendo 64 e Nintendo GameCube tra il 2001 e il 2004

Animal Crossing Wild World - pubblicato su Nintendo DS tra il 2005 e il 2006

Animal Crossing Let's Go To The City - pubblicato su Nintendo Wii nel 2008

Animal Crossing New Leaf - pubblicato su Nintendo 3DS tra il 2012 e il 2013

Animal Crossing New Horizons - pubblicato su Nintendo Switch nel 2020

Spin-off di Animal Crossing

Animal Crossing Happy Home Designer - pubblicato su Nintendo 3DS nel 2015

Animal Crossing Amiibo Festival - pubblicato su Nintendo Wii U nel 2015

Animal Crossing Pocket Camp - pubblicato su dispositivi iOS e Android nel 2017

Nonostante le molte differenze, ciascun titolo della serie mantiene pressoché inalterato il fulcro del gameplay di Animal Crossing, che si basa sulla possibilità di sviluppare il proprio avatar virtuale tramite profonde personalizzazioni estetiche ed interazioni con gli altri personaggi, il tutto condito da un importante focus sulla costruzione, la gestione e la personalizzazione di una propria casa. Inoltre, una delle caratteristiche tipiche della serie è la presenza in ogni capitolo di numerosi NPC stravaganti con sembianze animali, i quali contribuiranno a colorare e vivacizzare l'ambiente e proporranno continuamente nuove attività al giocatore.

Sapevate che Animal Crossing: New Horizons è il secondo gioco più venduto su Nintendo Switch dopo Mario Kart 8 Deluxe, nonché il gioco più venduto di sempre in Giappone?