In quali giochi di Assassin's Creed c'è Altair?

Altair Ibn-La'Ahad è ancora oggi uno dei protagonisti più amati e riconosciuti di Assassin's Creed. Il celebre Assassino è stato protagonista dell'iconico capostipite della serie Ubisoft pubblicato nel 2007, ma è apparso in ulteriori episodi negli anni successivi.

A questo punto, ricordiamo in quali Assassin's Creed c'è Altair. L'antenato di Desmond Miles (ecco come finisce la storia di Desmond in Assassin's Creed 3) ha chiaramente un ruolo di primissimo piano nel capitolo originale, ma sarà il personaggio principali anche in due spin-off, Assassin's Creed Altair's Chronicles per Nintendo DS e in Assassin's Creed Bloodlines per PSP, giochi che hanno contribuito ad approfondirne ulteriormente la caratterizzazione rendendolo così sempre più accattivante agli occhi dei fan.

Seppur in un ruolo minore, Altair tornerà ad essere giocabile anche in Assassin's Creed Revelations, l'ultimo episodio incentrato su Ezio Auditore (ecco in quali Assassin's Creed c'è Ezio Auditore): nel quarto gioco principale del brand, l'Assassino mediorientale sarà giocabile in alcune sequenze flashback che lo mostrano anche da anziano nei suoi ultimi giorni di vita.

Per il resto, ci sono riferimenti ad Altair in ulteriori titoli del brand: una sua statua è presente nel santuario del sotterraneo di Villa Auditore in Assassin's Creed II, e fa una brevissima comparsa anche nella sequenza introduttiva di Assassin's Creed III. Infine, il suo costume è presente come bonus sbloccabile nella maggior parte dei giochi della serie, ed è stato poi incluso come personaggio giocabile nel titolo mobile Assassin's Creed Rebellion.