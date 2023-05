Quali giochi di Assassin's Creed ci sono su PS5 e PS4?

Assassin's Creed è uno dei brand videoludici più celebri e diffusi sul mercato. Tantissimi i giochi pubblicati da Ubisoft nel corso di oltre 15 anni di storia della serie, con numerosi titoli disponibili anche sulle console Sony. Ma di preciso quanti Assassin's Creed ci sono su PS4 e PS5?

Sulla console di vecchia generazione Sony la presenza del franchise è stata piuttosto massiccia, con numerosi giochi pubblicati nel corso degli anni. Di seguito l'elenco degli Assassin's Creed disponibili su PS4:

Assassin's Creed IV Black Flag

Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Mirage (in arrivo il 12 ottobre 2023)

Assassin's Creed Chronicles (China, India e Russia)

Assassin's Creed The Ezio Collection (comprensiva di Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations)

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed Liberation Remastered

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed Freedom Cry (espansione stand-alone di Assassin's Creed IV Black Flag)

Sostanzialmente, dunque, tutta la serie principale è sbarcata su PS4, con la sola eccezione dell'originale Assassin's Creed del 2007, l'unico a non essere stato riproposto da Ubisoft in nessuna forma fisica o digitale.

Per quanto riguarda l'attuale PS5, sono ancora pochi i giochi pubblicati. Oltre ad Assassin's Creed Valhalla nel 2020, è in arrivo Assassin's Creed Mirage il 12 ottobre 2023, con Ubisoft che ha inoltre pubblicato anche gli upgrade di Assassin's Creed Origins ed Assassin's Creed Odyssey, In ogni caso anche su PS5 è possibile giocare quasi per intero la serie di Assassin's Creed, grazie alle funzioni di retrocompatibilità con PS4.

