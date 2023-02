Quanti giochi di Assassin's Creed ci sono in sviluppo? Tantissimi!

Dal suo esordio nel lontano 2007, Assassin's Creed è divenuto ben presto il franchise più importante di Ubisoft. Innumerevoli giochi principali e spin-off sono stati sviluppati nel corso degli anni, e il colosso francese non ha alcuna intenzione di fermarsi, con moltissimi altri titoli in sviluppo o già pianificati.

In effetti, tra giochi già confermati ufficialmente ed altri emersi da vari leak e report come quelli di Insider Gaming di Tom Henderson, si rischia facilmente di fare confusione e non avere chiaro quanti giochi di Assassin's Creed sono in sviluppo. Facciamo dunque mente locale ricapitolando tutti i prossimi esponenti del franchise in arrivo durante il 2023 e nei prossimi anni:

Assassin's Creed Mirage - L'avventura con protagonista Basim è destinata ad essere il prossimo gioco di Assassin's Creed ad essere pubblicato sul mercato. Secondo Henderson, Assassin's Creed Mirage potrebbe arrivare nell'agosto 2023, sebbene per ora manchi conferma definitiva

Assassin's Creed Nexus - Lo spin-off pensato per la realtà virtuale è previsto nel 2023, probabilmente poco dopo l'uscita di Mirage

Assassin's Creed Jade - Il gioco mobile è previsto per il 2023

Assassin's Creed Codename Red - Il prossimo episodio principale ambientato nell'anticpo Giappone dovrebbe vedere la luce nel corso del 2024

Assassin's Creed Invictus - Titolo pensato per il multiplayer, che dovrebbe essere pubblicato nel 2025

Assassin's Creed Codename Hexe - Descritto come il capitolo più oscuro del brand ed incentrato sul periodo storico della caccia alle streghe, l'uscita sarebbe prevista per il 2026

Assassin's Creed Project Nebula - Stando a quanto rivelato da Henderson dovrebbe essere ambientato in India. Nessuna indicazione su una finestra di lancio

Assassin's Creed Project Raid - Progetto pensato per il multiplayer cooperativo e free to play, anch'esso privo di una data

Assassin's Creed Project Echoes - Altro titolo incentrato sul multiplayer ma di stampo più narrativo. Nessuna indicazione su quando dovrebbe essere pubblicato

Assassin's Creed Nexus 2 - Sebbene il primo gioco ancora non sia stato mostrato in maniera chiara, Ubisoft avrebbe già pianificato il sequel di Assassin's Creed Nexus, incentrato sempre sulla VR

Poco ma sicuro, gli appassionati degli Assassini avranno moltissimo con cui intrattenersi nei prossimi anni, con Ubisoft che non ha alcuna intenzione di mettere da parte la sua gallina dalle uova d'oro ma che, anzi, intende spingere ancora oltre così da regalare esperienze ancora più profonde e che strizzano l'occhio anche alle tecnologie emergenti come la realtà virtuale.