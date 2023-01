Ma quanti giochi di Assassin's Creed ci sono in sviluppo? Da Mirage a Red in Giappone

Ubisoft ha delineato il futuro di Assassin's Creed, oltre ad Assassin's Creed Mirage in uscita nel 2023, il publisher francese ha in cantiere tanti altri giochi dedicati alla saga degli assassini, ecco tutti i videogiochi di Assassin's Creed annunciati e in fase di sviluppo.

Partiamo proprio da Assassin's Creed Mirage, in uscita quest'anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Ambientato a Baghdad, il gioco ha per protagonista il giovane ladro Basim Ibn Is'haq. Assassin's Creed Codename Red è invece il tanto atteso capitolo della serie ambientato in Giappone feudale, di cui non sappiamo ancora nulla, se non che il protagonista sarà presumibilmente uno Shinobi.

Tutti i nuovi giochi di Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage 2023

Assassin's Creed Codename Red

Assassin's Creed Codename Hexe

Assassin's Creed Infinity

Assassin's Creed Jade

Assassin's Creed x Netflix

Da segnalare anche di Assassin's Creed Hexe, sviluppato da Ubisoft Montreal e ambientato nel periodo della caccia alle streghe, con una ambientazione particolarmente oscura, non sono noti maggiori dettagli.



Non possiamo poi non citare Assassin's Creed Jade, gioco mobile free to play ambientato in Cina che si presenta come un action RPG di alto profilo per smartphone iPhone e Android.

Chiudiamo con il crossover Assassin's Creed x Netflix che porterà un gioco della serie nel catalogo Netflix Games, e con il progetto Assassin's Creed Infinity, una piattaforma che collegherà tutti i giochi della serie, un progetto ambizioso ma non ancora definito, sul quale Ubisoft sta ancora lavorando.