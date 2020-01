I giochi più attesi del 2020: le nuove date di uscita dopo i recenti rinvii

La scorsa settimana sono stati annunciati ben tre rinvii di assoluto spessore: nel giro di pochissime ore abbiamo appreso dei ritardi di Final Fantasy VII Remake, Marvel's Avengers e Cyberpunk 2077, ai quali si aggiunge il rinvio di Marvel's Iron-Man. Facciamo il punto della situazione sulle nuove date di uscita dei giochi più attesi del 2020.

Al momento le uscite note si fermano a settembre mentre non sono ancora stati annunciati lanci per i mesi autunnali, periodo che vedrà l'uscita di PS5 e Xbox Series X con una grande quantità di giochi tra sequel, remake/remaster e nuove IP, senza dimenticare il ritorno di serie come Assassin's Creed.

Uscite Videogiochi 2020

Kingdom Hearts 3 Re:Mind DLC (23 gennaio)

Journey to the Savage Planet (28 gennaio)

Dreams (14 febbraio)

Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX (6 marzo)

Ori and the Will of the Wisps (11 marzo)

Nioh 2 (13 marzo)

Animal Crossing New Horizons (20 marzo)

DOOM Eternal (20 marzo)

Bleeding Edge (24 marzo)

Persona 5 Royal (31 marzo)

Half-Life Alyx (marzo 2020)

Resident Evil 3 (3 aprile)

Final Fantasy 7 Remake (10 aprile)

Marvel's Iron Man VR (15 maggio)

The Last of Us Parte 2 (29 maggio)

Fast & Furious Crossroads (maggio 2020)

Marvel's Avengers (4 settembre)

Cyberpunk 2077 (17 settembre)

La prima parte dell'anno vedrà l'uscita di giochi come Dreams, Nioh 2, Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge, DOOM Eternal, Resident Evil 3 e Final Fantasy VII Remake con The Last Of Us Parte 2 a chiudere idealmente le grandi uscite del primo semestre. Al ritorno dalle vacanze troveremo invece ad attenderci giochi del calibro di Marvel's Avengers e Cyberpunk 2077.