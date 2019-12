I giochi più attesi e le esclusive Nintendo Switch in uscita nel 2020

Se da un lato il 2020 rappresenterà il canto del cigno per PlayStation 4 e Xbox One, pronte a cedere il passo a PS5 e Xbox Series X, dall'altro si preannuncia come l'ennesima grande annata per Nintendo Switch, che vedrà il debutto di un cospicuo numero di nuove e promettenti esclusive.

Prima di gettarci a capofitto nel 2020, abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione e di raccogliere in un unico posto tutto i giochi in arrivo sull'ibrida nel corso del prossimo anno. Tra le esclusive più attese figura senza ombra di dubbio Animal Crossing New Horizons, che il 20 marzo segnerà finalmente il debutto della celebre serie sull'ibrida di Kyoto. Il titolo promette un quantitativo di attività decisamente vasto e un multiplayer in locale per quattro giocatori.



Da segnalare anche Xenoblade Chronicles Definitive Edition, remake del JRPG sviluppato da Monolith Soft per Wii, e No More Heroes 3, nuovo capitolo del franchise partorito dalla mente di Suda51. Tra i titoli non ancora confermati per il 2020, ma che speriamo vivamente di poter vedere, figurano invece The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Bayonetta 3.

Questi, però, sono solamente alcuni dei giochi in arrivo, ai quali vanno ad aggiungersi anche un cospicuo numero di multiplattaforma. Per un quadro più completo e approfondito, abbiamo confezionato per voi il video che potete ammirare in cima a questa notizia e l'articolo speciale sui Most Wanted del 2020 per Nintendo Switch.