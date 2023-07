I giochi più attesi nella seconda metà del 2023, da Starfield ad Assassin's Creed Mirage

Finora, il 2023 è stato tutt'altro che avaro di grandi produzioni. Nei primi mesi dell'anno si sono avvicendati titoli del calibro di Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo 4 e Final Fantasy 16, ma possiamo assicurarvi che non è ancora finita: ecco quali sono i giochi più attesi in assoluto nella seconda metà del 2023.

Baldur's Gate 3

Dopo anni in Accesso Anticipato, Baldur's Gate 3 di Larian Studios è finalmente pronto per presentarsi nella sua forma completa. Ambientato nei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons, questo gioco di ruolo promette un vasta selezione di razze e classi selezionabili, una libertà d'esplorazione e sperimentazione senza precedenti, e un mondo di gioco dinamico in grado di reagire alle vostre scelte, senza lesinare sulla componente cinematografica, che vi avvicinerà ai personaggi come mai prima d'ora nella serie. L'appuntamento con Baldur's Gate 3 è fissato per il 3 agosto su PC e il 6 settembre su PS5.

Starfield

Mancano pochissimi mesi all'inaugurazione del primo, vero nuovo universo di Bethesda in oltre 25 anni: Starfield arriverà su PC e Xbox Series X|S il 6 settembre aprendo le porte ad un'intera galassia da esplorare e da vivere con un personaggio pienamente personalizzabile, tanto nell'aspetto quanto nel background. Grazie ad una navicella spaziale, anch'essa modificabile a piacimento, potrete spostarvi tra oltre mille pianeti, sui quali vivere una moltitudine di storie e scoprire i segreti della flora e della fauna che li abitano. Le risorse recuperate vi permetteranno di costruire di tutto, dalle medicine al cibo, dall'equipaggiamento alle armi con cui combattere. Il tutto in prima o in terza persona: a voi la scelta. Ottenete un assaggio delle atmosfere sci-fi di Bethesda nella nostra anteprima di Stafield.

Mortal Kombat 1

La serie di picchiaduro più violenta che c'è riparte da uno, ossia rifondando il proprio universo narrativo per raccontare una nuova epopea con i medesimi personaggi e qualche nuova aggiunta. Mortal Kombat 1, previsto per il 19 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, non si limita tuttavia al solo rimescolamento della narrativa, proponendo anche una rivoluzione del sistema di combattimento con l'introduzione dei Kameo. I Kameo sono degli alleati che appaiono sul campo di battaglia eseguendo diverse tecniche prima di lasciare l'arena e attendere che il cooldown si esaurisca, in modo da poter intervenire di nuovo. Intatto il tasso di violenza, che si esplicherà immancabilmente attraverso una serie di nuove fatality. Altre informazioni le trovate nella nostra anteprima di Mortal Kombat 1.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Non è propriamente un gioco, ma viste le sue aspirazioni è come se lo fosse. In uscita il 26 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Phantom Liberty è un'espansione di Cyberpunk 2077 dai connotati spy-thriller. Nei panni del mercenario cyberpotenziato V dovrete intraprendere una missione altamente delicata per il salvataggio del presidente dei NUSA (New United States). Avrete così modo di esplorare Dogtown, un nuovo distretto di Night City ricco di segreti e opportunità, e conoscere nuovi personaggi, incluso il Solomon Kane interpretato da Idris Elba. Purtroppo, Phantom Liberty non uscirà su PS4 e Xbox One, essendo stato sviluppato esclusivamente per le piattaforma della generazione corrente.

EA Sports FC 24

Dopo aver abbandonato la licenza della FIFA, EA Sports non s'è scomposta e ha deciso di proseguire la sua simulazione calcistica sotto un nuovo nome. In uscita il 29 settembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, EA Sports FC 24 farà sentire i veterani della serie subito a casa con un parco licenze vastissimo come sempre (oltre 19.000 giocatori e giocatrici, più di 700 squadre, più di 100 stadi e oltre 30 campionati) e soluzioni di gameplay che rappresentano un'evoluzione di quanto di buono è già stato fatto in passato. Si segnalano, tra le altre cose, gli Stili di Gioco e gli Stili di Gioco+, l'apertura della modalità Ultimate Team al calcio femminile, l'estensione del cross-play a nuove modalità e la nuova HypermotionV, quest'ultima una tecnologia dedicata alle sole piattaforme current-gen PS5, Xbox Series X|S e PC.

Assassin's Creed Mirage

Con Assassin's Creed Mirage, la saga degli assassini riparte guardando al passato: sia per quanto concerne il gameplay, ispirandosi allo stile action/adventure dei primi episodi, sia per quanto riguarda la storia, raccontando della vita di Basim Ibn Ishaq vent'anni prima di Assassin's Creed Valhalla. Nella splendente Baghdad del IX secolo potrete dunque assistere alla sua trasformazione da ladruncolo di strada a maestro assassino sotto la guida di Roshan, maestra doppiata dall'attrice di origine iraniane Shohreh Aghdashloo, nota per le sue parti negli show TV The Expanse e The Punisher. Aspettatevi un gioco d'azione e avventura fondato sulla narrativa e su elementi come lo stealth, il parkour e gli assassinii. L'uscita è prevista per il 12 ottobre 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Alan Wake 2

Ad oltre tredici anni dalla sua prima avventura, lo scrittore maledetto di Remedy torna in un episodio tutta nuovo e ancor più ambizioso. In uscita il 17 ottobre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Alan Wake 2 racconterà di due viaggi differenti. Da un lato ci sarà il protagonista, intrappolato in un incubo dal quale cerca di scappare scrivendo una storia in grado di battere il diavolo al suo stesso gioco; dall'altro il nuovo personaggio di Saga Anderson, un'affermata agente dell'FBI che giunge nella comunità di Bright Falls per investigare su degli strani omicidi rituali. Aspettatevi la stessa oscurità sovrannaturale del primo episodio, nella quale solo la luce potrà salvarvi.

Marvel's Spider-Man 2

Non poteva non comparire in questa lista anche l'esclusiva PlayStation 5 più attesa dell'anno, Marvel's Spider-Man 2, che proseguirà le avventure di Peter Parker e Miles Morales dopo i due giochi a loro dedicati. Stavolta i due amichevoli ragnetti di quartiere avranno a che fare con villain del calibro di Kraven il Cacciatore, lo sfuggente Lizard e, soprattutto, un'originale versione di Venom infuso di simbionte. I ragazzi di Insomniac Games hanno promesso un mondo aperto due volte più grande del precedente, confermano inoltre l'introduzione di nuovi luoghi come Coney Island. L'esplorazione sarà resa ancor più entusiasmante dall'introduzione delle nuove Ali di Ragnatela e dalla possibilità di passare rapidamente da Peter a Miles in ogni momento. L'appuntamento è per il 20 ottobre su PS5, nell'attesa leggete la nostra anteprima di Marvel's Spider-Man 2.

Super Mario Bros. Wonder

Lo stesso giorno di Marvel's Spider-Man 2 esce anche un'altra esclusiva, tuttavia per Nintendo Switch. Parliamo di Super Mario Bros. Wonder, il primo nuovo Super Mario in due dimensioni da molti anni a questa parte. Il travolgente gameplay che da sempre caratterizza i videogiochi dell'idraulico italiano è reso ancor più imprevedibile dall'introduzione dei nuovi Fiori Meraviglia, oggetti che creano momenti spettacolari donando vita ai blocchi e ai tubi, facendo allungare e restringere Mario, e trasformandolo in una gigantesca palla chiodata. Non meno rilevante la nuova trasformazione di Mario in Elefante, le cui potenzialità sono ancora tutte da scoprire! Avete scovato tutti gli Easter egg del trailer di Super Mario Bros. Wonder?

Avatar Frontiers of Pandora

Sparito dalle scene per un bel po' di tempo, saltando anche l'uscita del film Avatar La Via dell'Acqua al cinema, Avatar Frontiers of Pandora ci ha dato ufficialmente appuntamento al 7 dicembre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Ambientato nel bel mezzo del salto temporale che si verifica durante La Via dell'Acqua, il gioco di Ubisoft e Massive vi accompagnerà nella Frontiera Occidentale di Pandora, un continente mai esplorato prima. Mediante una visuale in prima persona, controllerete l'erede dei due mondi, na'vi per nascita ma frutto dell'addestramento dell'RDA, con il compito di proteggere la luna dall'implacabile assalto dell'esercito proveniente dalla Terra. A tal fine potrete creare nuovi equipaggiamenti, potenziare le abilità e le armi più adatte al vostro stile di gioco e creare un legame indissolubile con la vostra banshee personale, che vi condurrà nei cieli di Pandora per esplorare e battagliare.

Questi appena elencati sono solamente dieci dei numerosi videogiochi in uscita da qui alla fine dell'anno. È possibile che in cima alla vostra lista dei desideri ci siano altri titoli, dunque dateci dentro con i commenti e parlateci dei vostri Most Wanted!