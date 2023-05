I giochi più belli per PS4 e PS5 in sconto a meno di 6 euro

Vi abbiamo segnalato una selezione di giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 2.49 euro, se però avete un budget leggermente più alto la scelta si amplia ulteriormente con giochi AAA e AA più o meno recenti. Ecco i migliori videogiochi in offerta a meno di 6 euro su PlayStation Store.

Iniziamo con A Way Out a 5.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 4.99 euro, Hello Neighbor a 5.99 euro e Hello Neighbor Hide and Seek a 3,49 euro. Il gioco di carte UNO costa 3.99 euro ed è perfetto per le serate in famiglia, Human Fall Flat è in sconto a 5.99 euro mentre Piante contro Zombie La Battaglia di Neighborville è in offerta a 4,49 euro.

Da segnalare anche Burnout Paradise Remastered a 5.99 euro e Kingdom Come Deliverance (edizione standard) allo stesso prezzo, interessanti anche Outlast a 2.99 euro, Resident Evil Code Veronica X a 5.99 euro e Plants vs Zombies Garden Warfare a 4,99 euro.

Cercate un videogioco LEGO? Ecco LEGO Gli Incredibili a 5.99 euro, se invece siete inguaribili nostalgici, Horizon Chase Turbo a 3.99 euro è il gioco giusto per voi, così come Metal Slug Anthology a 5,99 euro. Chiudiamo con Mirror's Edge Catalyst a 4.99 euro e il primo Dragon Ball Xenoverse a 3,99 euro.