Giochi bellissimi per PSP che sicuramente non avete mai giocato

Pur senza magari aver superato nelle vendite il concorrente Nintendo DS, la PlayStation Portable si è ritagliata la sua pregevole fetta di estimatori rimasti colpiti dal suo vasto parco titoli e dalla presenza di numerose gemme nascoste brillanti quanto i giochi più popolari della piattaforma.

Se da un lato PlayStation Portable ha offerto ai giocatori produzioni di elevata caratura quali God of War Chains of Olympus e Ghost of Sparta, GTA Liberty City Stories e Vice City Stories, Crisis Core Final Fantasy VII, Metal Gear Solid Peace Walker e Daxter, oltre a dare vita a serie inedite di successo come Lumines, LocoRoco e Patapon, la console portatile Sony ha avuto grandi giochi anche tra le opere meno conosciute o popolari, meritevoli di essere affiancate ai grossi nomi senza sfigurare. Vi citiamo tre giochi PSP bellissimi che forse non avete mai fatto prima:

Castlevania The Dracula X Chronicles

Pur essendo parte di una serie Konami storica, Castlevania The Dracula X Chronicles è passato sostanzialmente inosservato al momento della sua uscita nel 2007, eppure si tratta di uno spettacolare remake di uno dei migliori Castlevania di sempre, Rondo of Blood, per la prima volta giocabile anche in occidente. The Dracula X Chronicles appare aggiornato visivamente e con una grafica maggiormente al passo con i tempi, ma la struttura dell'avventura ed i suoi contenuti restano i medesimi del classico originale e permettono così ai fan di riscoprire un'autentica perla del passato. E come se non bastasse, sia l'originale Rondo of Blood che l'immenso Castlevania Symphony of the Night sono presenti come giochi bonus da sbloccare: tre grandi titoli racchiusi in un singolo UMD.

Jeanne d'Arc

In Europa si tratta di un titolo in buona parte sconosciuto considerato che è stato pubblicato solo in Giappone e Stati Uniti, ed è veramente un peccato: Jeanne d'Arc è infatti uno splendido RPG Tattico sviluppato dagli apprezzatissimi ragazzi di Level-5, che hanno confezionato uno dei migliori esponenti del genere su PSP. Longevo, impegnativo al punto giusto, ricco di battaglie sempre più sofisticate e con una realizzazione audiovisiva di grande livello, Jeanne d'Arc è un'autentica perla che merita di essere riscoperta.

Outrun 2006 Coast 2 Coast

Pur essendo arrivato anche su PC, PS2 e Xbox, la versione PSP di Outrun 2006 Coast 2 Coast si può in un certo senso considerare un piccolo miracolo tecnico dato che riesce a rivelarsi sostanzialmente alla pari delle edizioni maggiori oltre ad offrire un set esclusivo di missioni pensate appositamente per il sistema portatile di Sony. In generale siamo davanti ad un racing arcade di assoluto spessore, bellissimo da giocare e da vedere oltre ad essere piuttosto ricco di contenuti e capace dunque di tenere incollati allo schermo per ore. Se siete amanti del genere, Outrun 2006 non può assolutamente mancare nella vostra collezione.

Avete avuto la fortuna di giocarli oppure non li conoscevate proprio? Parlando sempre dell'apprezzata console Sony, eccovi cinque giochi PSP con una grafica da PS2.