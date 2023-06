Tutti i nuovi giochi Bethesda sono esclusiva Xbox, Phil Spencer lo ha deciso nel 2021?

Microsoft ha comprato Bethesda all'inizio del 2021 e da allora si discute animatamente riguardo i giochi della compagnia: Phil Spencer ha sempre dichiarato che l'eventuale esclusiva Xbox verrà decisa caso per caso, questa la linea ufficiale dell'azienda, ma a quanto pare le cose non stanno propriamente così.

La scorsa settimana i legali di Microsoft hanno commentato in tribunale la vicenda, ribadendo che i giochi Bethesda usciranno anche su PlayStation e Nintendo e ogni caso verrà valutato singolarmente:

"Microsoft Xbox prevede che molti altri videogiochi futuri di ZeniMax e Bethesda verranno commercializzati anche su console PlayStation e Nintendo."

Un report ha ora portato alla luce uno scambio di messaggi tra Tim Stuart (responsabile finanziario della divisione Xbox) e Matt Booty, responsabile della linea editoriale di Xbox. I due parlano in chat di una decisione comunicata a novembre 2021 da Phil Spencer: tutti i giochi ZeniMax che usciranno in futuro saranno esclusiva console Xbox e PC. Non solo le nuove IP ma proprio tutti i titoli targati ZeniMax e Bethesda (e tutti gli studi associati, tra cui id Software e Tango Gameworks).

I due dirigenti Xbox commentano anche a proposito di problemi legati al rispetto degli accordi siglati con ZeniMax (che probabilmente prevedono, o prevedevano, l'arrivo di giochi anche su hardware PlayStation e Nintendo) e al calo dei profitti, dal momento che giochi come Starfield, Indiana Jones o The Elder Scrolls VI usciranno solo su PC e console Xbox.

Phil Spencer dal canto suo non ha assolutamente confermato questa versione e in tribunale ha ribadito che Microsoft deciderà "caso per caso" le piattaforme di destinazione dei giochi Bethesda.