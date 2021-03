I giochi Bethesda saranno esclusiva Xbox da ora in poi?

A inizio settimana Microsoft ha ufficializzato l'acquisizione di Bethesda e degli studi di ZeniMax Media (tra cui id Software e Arkane), ma cosa cambierà all'atto pratico per quanto riguarda i giochi della casa del Maryland? Proviamo a capirlo insieme.

Iniziamo sottolineando come Phil Spencer abbia più volte dichiarato che "al momento non abbiamo nulla da annunciare e ogni decisione verrà valutata caso per caso", con ogni probabilità dunque la casa di Redmond non seguirà una strada unica ma metterà sul piatto singoli accordi per ogni gioco del gruppo ZeniMax.



Fallout, The Elder Scrolls, Starfield e Wolfenstein diventeranno esclusive Xbox? Microsoft ha varie frecce al suo arco e al momento è impossibile rispondere cona chiarezza a questa domanda. La compagnia potrebbe rendere esclusivi Xbox e PC alcuni titoli oppure optare per un lancio anticipato su queste piattaforme. Immaginiamo uno Starfield in arrivo prima su Xbox e PC e solo in seguito su altre console, potrebbe essere certamente uno scenario possibile.



L'ipotesi di lanci multipiattaforma, come detto, non è mai stata esclusa a priori, con la consapevolezza in ogni caso che tutti i nuovi giochi Bethesda e Zenimax saranno disponibili su Xbox Game Pass sin dal day one. Ci sono poi i casi Deathloop (Arkane Studios) e Ghostwire Tokyo (Tango Gameworks) entrambi in uscita su PC e PS5 in esclusiva console. Arkane ha ribadito che Deathloop non arriverà su Xbox, gli accordi con Sony sono già stati firmati da tempo e Microsoft intende onorarli al 100%.



Allo stato attuale è difficile capire cosa succederà e l'ipotesi più realistica è che ogni situazione verrà valutata caso per caso in base alle piattaforme e alle condizioni del mercato. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.