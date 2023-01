I giochi Blizzard sono offline in Cina: giocatori cinesi frustrati, delusi e arrabbiati

Da qualche giorno i giochi Blizzard non sono più disponibili in Cina, la compagnia ha interrotto la propria collaborazione con NetEase, privando i giocatori cinesi di giochi molto amati, una situazione che ha avuto ripercussioni anche sulle discussioni pubblicate su Weibo, il social network numero uno nel paese.

World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo III, StarCraft II, Warcraft III Reforged e Heroes of the Storm non sono più accessibili in Cina (mentre Diablo Immortal è ancora disponibile) e questo avrebbe causato non poche discussioni sui social network, dove milioni di giocatori si sono riversati per esprimere le proprie frustrazioni.

C'è chi parla di World of Warcraft come del suo primo amore e chi ammette di non riuscire più a dormire perché passa le notti a piangere dopo aver perso tutti i suoi progressi in Overwatch e Diablo 3. In generale, i giocatori sono molto delusi amareggiati dalla situazione, dopo aver passato anni su World of Warcraft e altri giochi molto popolari, questi ultimi sono ora del tutto inaccessibili.

Anche NetEase non ha preso bene la rottura con Blizzard e la compagnia cinese sta lanciando da diverso tempo frecciatine e provocazioni all'azienda americana, con l'obiettivo di screditarla agli occhi dei media e del pubblico. Al momento in ogni caso la situazione non sembra destinata a cambiare ed i giochi Blizzard più famosi e amati dai giocatori non sono più accessibili in Cina.