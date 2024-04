I giochi Blizzard tornano in Cina e i giochi NetEase potrebbero arrivare su Xbox

I rumor dei mesi scorsi trovano conferma: Blizzard e NetEase si riavvicinano e i giochi Blizzard torneranno presto disponibili in Cina dopo la burrascosa separazione avvenuta tra il 2022 e il 2023 e che aveva privato i giocatori cinesi di giochi come DIablo e World of Warcraft.

Nel 2022 Blizzard sospese le sue attività in Cina a causa di contrasti con NetEase, publisher che si occupava della distribuzione e della localizzazione nel paese di giochi come World of Warcraft, Overwatch 2, Starcraft, Heroes of the Storm, Hearthstone Heroes of Warcraft, Diablo 3 e Diablo Immortal.

Con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft evidentemente gli equilibri sono cambiati e Blizzard e NetEase Games hanno annunciato una nuova partnership che permetterà ai giocatori cinesi di tornare a giocare con i titoli citati a partire da questa estate. Come parte di questo accordo, giochi NetEase potrebbero arrivare sulle console Xbox.

Si tratta di una mossa importante poiché solo in Cina i giochi di Blizzard possono contare su decine di milioni di giocatori attivi su base mensile, una user base alla quale Microsoft non vuole evidentemente rinunciare. Il comunicato parla genericamente di un ritorno dei giochi Blizzard in Cina da questa estate, senza fornire però date precise.

Su Warner Bros Hogwarts Legacy - PS5 è uno dei più venduti di oggi.