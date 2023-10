Giochi brutti PS4: genuini capolavori al contrario che non conoscete!

Partiamo da una premessa: questi giochi non sono brutti... sono dei capolavori al contrario. Giochi non propriamente riusciti, diciamo, diventati celebri per il basso livello qualitativo. Non ci credete? Fate male: la nostra top 5 giochi bruttissimi per PS4!

Horse Racing 2016

Un simulatore di corse di cavalli... strano dite? Neanche tanto perché in Giappone è un genere che va molto forte, sopratutto nelle sale arcade. Ma Horse Racing 2016 non è un gioco sviluppato in Giappone e forse non è neanche un gioco, considerando come il gameplay sia totalmente rotto, per non parlare della grafica. Qui il realismo non sanno nemmeno dove abiti...

Putty Squad

Se siete "amighisti" di vecchia data, il nome Putty Squad non vi suonerà nuovo. E infatti Putty Squad è un gioco che risale proprio ai tempi dell'Amiga, riesumato per essere proposto a prezzo pieno al lancio di PS4. Esatto, un platform a schema fisso con un gameplay assolutamente minimale distribuito a prezzo pieno, come un qualsiasi altro gioco AAA, nel 2013, insieme a giochi come Killzone Shadow Fall. Indovinate quanti ne hanno venduti?

My Name Is Mayo

My Name Is Mayo mette il giocatore nei panni di un barattolo di maionese, alle prese con un mistero difficile da risolvere.... chi sta svuotando il vasetto? Eh, un vero dramma, ma per scoprirlo vi basterà giocare a My Name is Mayo, in vendita a 99 centesimi su PlayStation Store. E' più brutto o più trash? Noi non sappiamo decidere.

Toro

Calci alla vita e anche più giù, ma farò finta che è tutto ok, così cantava uno scatenato Piero Pelù nei primi anni 2000, ai tempi del singolo tormentone Toro Loco. E Toro è proprio un simulatore di corrida spagnola... più o meno. Graficamente osceno (le tech demo per PS1 create con Yaroze erano sicuramente più rifinite) e con un gameplay mono pulsante privo di qualsiasi divertimento. Evviva!

Life of Black Tiger

Nato su smartphone, Life of Black Tiger arriva nel 2017 su PlayStation Store, prendendo sonori sberleffi da pubblico e critica. E il motivo è più che valido, semplicemente Life of Black Tiger non funziona, nel senso che il gioco non è completo: le mappe sono vuote, i controlli approssimativi, il gameplay non pervenuto, la grafica rozza come non mai. E come ha fatto a passare il controllo qualità di Sony? Ce lo stiamo ancora chiedendo.

