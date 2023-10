I giochi più brutti mai usciti su PS1: qualità sotto zero, abominevoli!

Non è la prima volta che vi parliamo dei giochi più brutti per la prima PlayStation ma l'elenco è talmente lungo che una terza parte si è resa necessaria. Ecco altri 5 dei peggiori giochi PS1 mai usciti... alcuni davvero abominevoli, con una qualità inferiore allo zero.

Prima di proseguire, non dimenticate di dare uno sguardo alle più grandi delusioni per PS1!

Barbie Explorer

Il Quinto Elemento

Largo Winch Commando Sar

Street Racquetball

Mary-Kate and Ashley Magical Mystery Mall

Barbie Explorer (o Barbie Esploratrice) è un action adventure in terza persona con protagonista la celebre bambola Mattel, che tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 stava vivendo un calo di popolarità, soppiantata da giocattoli più moderni e tecnologici.Barbie Esploratrice, dicevamo,impegnata ad andare a caccia di tesori. Sulla carta niente di male, ma nella realtà dei fatti il gioco era praticamente rotto, con comandi terribili, un sistema di collisioni pessimo e una grafica da mal di testa assicurato.ma lo stesso non si può dire del videogioco omonimo uscito su PS1 nel 1998.Un action shooter in terza persona piuttosto generico, con meccaniche di gameplay piuttosto ripetitive, un comparto tecnico di infimo livello e un level design terribile. Bocciato su tutta la linea.Belli i romanzi di Largo Winch vero? Al personaggio sono state dedicate anche varie serie TV di produzione europea e alcuni lungometraggi, oltre agli immancabili videogiochi. Largo Winch Commando Sar è uno di questi, e si presenta come un gioco stealth stile Metal Gear Solid, almeno in teoria.Questo perché, nella pratica, le meccaniche di gameplay di Largo Winch Commando Sar non funzionano assolutamente.Niente male per un gioco basato sullo stealth, vero?Di giochi brutti ne abbiamo visti tantiCi troviamo di fronte ad un gioco sportivo arcade che vuole simulare una disciplina atletica (il Racquetball, appunto) in versione "Street", una sorta di Padel o Badminton nel quale semplicemente bisogna battere una pallina contro un muro, all'infinito.Ma questo è il minore dei problemi, il problema più grande è il comparto tecnico... ma non vogliamo dire nulla, guardate lo screenshot qui sopra. Ci siamo capiti, giusto?Le gemelle Olsen erano piuttosto celebri anche in Italia nei primi anni 2000, protagoniste di film, serie TV e merchandising. Mary-Kate and Ashley Magical Mystery Mall nasce inizialmente come videogioco di South Park per poi trasformarsi in un gioco con protagoniste le due gemelle.Purtroppo, isia per quanto riguarda il comparto tecnico che sul fronte del gameplay, con Mary-Kate e Ashley impegnate in mille attività in un centro commerciale piuttosto anonimo. Mary-Kate and Ashley Magical Mystery Mall non è nemmeno un buon gioco per giovanissimi