Giochi di calcio mitici per PS1-PS2 oltre FIFA e PES: This is Football, Libero Grande e...

È da un bel po' che a contendersi le attenzioni degli appassionati di videogiochi di calcio sono solamente in due, ovvero EA Sports con FIFA (che da quest'anno diventa EA Sports FC) e Konami con eFootball (l'ex Pro Evolution Soccer). Un tempo, in ogni caso, non erano certamente gli unici: su PS1 e PS2 sono usciti molti giochi di calcio iconici!

Libero Grande

Andando in controtendenza con i giochi di calcio che andavano per la maggiore all'epoca, nel 1997 Namco arrivò in sala giochi con Libero Grande, un videogioco che permetteva di controllare un singolo giocatore, piuttosto che l'intera squadra. Un'idea non del tutto nuova, essendo già stata esplorata prima da altri titoli (incluso l'italiano I Play 3D Soccer di Simulmondo per Atari, Amiga e Commodore 64), ma che solo Libero Grande è riuscito a far conoscere ad un pubblico davvero vasto.

Il successo in sala giochi spianò la strada all'arrivo di Libero Grande su PlayStation, avvenuto nel 1998. I giocatori potevano impersonare un singolo campione a scelta tra un roster di svariate decine di calciatori (in numero variabile in base alle versioni del gioco). Tutti rigorosamente farlocchi con nomi ispirati ai campioni reali, come l'italiano Antonio Del Pacino (Alessandro Del Piero), il francese Zenon Zadkine (Zinedine Zidane), il giapponese Naoki Hidaka (Hidetoshi Nakata), il brasiliano Raimundo (Ronaldo) e l'argentino Gaston Balmaceda (Gabriel Batistuta)

Libero Grande ha fatto scuola. Pur non riuscendo a trasformarsi in una serie longeva e di successo - il successivo Libero Grande International ha venduto così poco da decretare la fine del franchise - ha gettato le basi per modalità molto celebri ancora oggi, come Diventa un Mito di PES/eFootball e Carriera Giocatore di FIFA/EA Sports FC.

This is Football

I più giovani tra voi probabilmente non sanno che c'è stato un tempo in cui anche Sony produceva dei videogiochi di calcio, ovviamente in esclusiva PlayStation: stiamo ovviamente parlando di This is Football.

La serie è nata nel 1999 sulla prima PlayStation sotto le cure di SCE Studios Soho (team poi confluito in London Studio dopo la fusione con Psygnosis Camden Studio avvenuta nel 2002), ed è proseguita con delle uscite a cadenza annuale fino a This is Football 2005, pubblicato invece su PlayStation 2. Dopo quell'anno Sony ha prodotto solamente due episodi per PSP con il nome americano della serie (World Tour Soccer) e lo spin-off manageriale This Is Football Management, uscito su PSP, PS3 e PS Vita nel 2010.

Con This is Football, Sony ha provato ad inserirsi a metà strada tra la giocabilità più arcade di FIFA e quella più simulativa di PES, riuscendo anche a soddisfare lato licenze grazie all'accordo con FIFPro (di svarioni ce n'erano comunque diversi, come Stum nel Milano). Nonostante gli sforzi, la serie non è tuttavia mai riuscita ad imporsi, finendo per essere abbandonata da Sony, ma comunque non dimenticata dai coloro che in quegli anni l'hanno preferita agli altri contendenti.

...e tanti altri!

Di giochi di calcio ne sono apparsi parecchi su PlayStation e PlayStation 2, tutti caratterizzati da fortune alterne e mai davvero in grado di opporsi al predominio di EA Sports e Konami, eppure a loro modo indimenticabili.

Ci vengono in mente, ad esempio, gli Actua Soccer per PlayStation 1, che si presentavano come una valida alternativa al gameplay di FIFA; l'esageratissimo e tutto fuorché simulativo Sega Soccer Slam per PlayStation 2; Virtua Pro Football per PS2 con il suo sistema sasso-carta-forbici negli 1v1; David Beckham Soccer di Rage Software per PS1 e PS2, uno dei pochi giochi interamente dedicati ad un singolo giocatore, caratterizzato purtroppo da una qualità alquanto scarsa. Il tutto senza contare titoli mai arrivati in Europa come Super Shot Soccer di Tecmo e Captain Tsubasa J: Get in the Tomorrow di Bandai, giusto per citarne un paio.

Ve ne vengono in mente altri? Allora condividete i vostri ricordi nei commenti, non vediamo l'ora di leggerli!