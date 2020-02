Giochi Capcom: dati di vendita di Devil May Cry 5, Resident Evil 2 e Monster Hunter World

Capcom ha aggiornato la lista dei Million Seller, ovvero la classifica dei giochi pubblicati dalla casa di Osaka capaci di vendere oltre un milione di copie in tutto il mondo. Emergono così i dati (al 31 dicembre 2019) di titoli come Monster Hunter World, Resident Evil 7 Biohazard e Devil May Cry V.

Monster Hunter World ha raggiunto quota 14.9 milioni di copie mentre l'espansione Iceborne si ferma a 3.4 milioni, Resident Evil 7 Biohazard ha raggiunto e superato le sette milioni di unità distribuite mentre Resident Evil 2 Remake si avvicina alle 5.8 milioni di copie. Buon successo anche per Devil May Cry con DMC V a quota 3.1 milioni e Devil May Cry 4 Special Edition a 1.4 milioni, infine troviamo Street Fighter V con 4.1 milioni di unità vendute.

Capcom Million Seller

Monster Hunter World - 14.9 milioni Resident Evil 5 - 7.6 milioni Resident Evil 6 - 7.4 milioni Resident Evil 7 Biohazard - 7 milioni Street Fighter II SNES - 6.3 milioni Resident Evil 2 Remake - 5.8 milioni Resident Evil 2 - 4.96 milioni Monster Hunter Freedom 3 - 4.9 milioni Monster Hunter Generations - 4.3 milioni Monster Hunter 4 Ultimate - 4.2 milioni

Il gioco Capcom più venduto di sempre è quindi ufficialmente Monster Hunter World, seguito da Resident Evil 5 e Resident Evil 6. Anche Street Fighter 2 per SNES figura in Top 10 (al quinto posto), unico gioco dell'era 16-bit presente tra le prime dieci posizioni.