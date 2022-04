I giochi Capcom vanno alla grande e la compagnia alza le stime di guadagno

Capcom Japan ha pubblicato un documento dedicato agli investitori nel quale comunica che le stime di guadagno per l'anno fiscale terminato il 31 marzo sono state riviste al rialzo grazie al successo dei propri titoli e alle vendite più alte del previsto.

In attesa che Capcom pubblichi i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, la compagnia ha voluto ribadire agli investitori di aver alzato le previsioni di guadagno degli ultimi dodici mesi, le vendite del software sono state più alte del previsto grazie al successo di alcuni titoli chiave.

In particolare Resident Evil Village e Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin hanno venduto più di quanto preventivato inizialmente e anche Monster Hunter Rise sta continuando a generare buoni numeri, aiutato anche dall'uscita su PC a inizio anno. Sia Monster Hunter Rise che Resident Evil Village occupano un posto nella Top 10 dei giochi Capcom più venduti di sempre, capitanata da Monster Hunter World.

Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin sembrano aver venduto molto bene in Giappone e Capcom si aspetta ottimi risultati anche dall'espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise, in uscita il 30 giugno in tutto il mondo. La crescita dei profitti ha portato anche ad aumenti dei compensi per i dipendenti Capcom, con la società che si dimostra ottimista anche per il prossimo anno fiscale.