Giochi di carte e board game in offerta da GameStopZing, scontati del 10%

Sul sito di GameStopZing trovate una vastissima selezione di giochi da tavolo e di carte, proposti con il 10% di sconto solo per pochi giorni, una buona occasione per arricchire la propria ludoteca risparmiando. Sono centinaia i board game in offerta (solo online), tra questi anche grandi classici e titoli molto amati dai giocatori.

Iniziamo segnalando il Monopoly Game of Thrones a 15.28 euro, sconti anche Risiko The Walking Dead Edition (26.19 euro), Cluedo Game of Thrones (22.48 euro), Monopoly Fallout Edition (26.98 euro) e sul gioco da tavolo di Star Wars Rebellion a 71.98 euro. In offerta anche Tragedy Looper a 25.20 euro, Pandemic Il Regno di Cthulhu a 40.48 euro, il puzzle Harry Potter Hogwarts Express costa 24.30 euro, il Monopoly di Mass Effect a 17.10 euro e il Trivial Pursuit di Harry Potter a 11,68 euro.

Senza dimenticare il gioco di carte di Bloodborne a 26.98 euro, Exploding Kittens a 17.98 euro, La Leggenda dei 5 Anelli a 9 euro, Indovina Chi WWE Edition a 10.80 euro e ancora UNO Minecraft Edition a 11.68 euro, disponibile in esclusiva da GameStopZing. Questa è solamente una piccolissima parte dei giochi da tavolo in offerta da GameStopZing, la promozione è valida solamente online, sul sito trovate l'elenco completo con prezzi aggiornati.