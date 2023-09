Giochi di carte collezionabili, le uscite di settembre: da Lorcana ai Pokémon di Kanto

Negli scorsi mesi vi abbiamo raccontato le uscite estive di Yu-Gi-Oh!, di Magic: The Gathering e del GCC Pokémon. Ora, però, settembre è arrivato portando con sé una pletora di novità per i maggiori cardgame in circolazione, insieme ad un TCG tutto nuovo al quale potreste voler prestare molta attenzione.

Il mese inizia con l'uscita di Disney Lorcana sul mercato internazionale. Il cardgame è fortemente ispirato a Magic, ma gode delle fortissime IP e dei personaggi Disney, che ne monopolizzano le carte. Realizzato da Disney e Ravensburger, Lorcana è un vero e proprio Trading Card Game che ambisce ad accostarsi alla "triade" di Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! per gli anni a venire. Difficile dire se ci riuscirà, ma al momento moltissimi prodotti sono già sold-out in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il mondo di Magic, invece, l'8 settembre si torna ad Eldraine: è infatti in arrivo il set Magic Terre Selvagge di Eldraine, di cui noi di Everyeye abbiamo realizzato un'approfondita anteprima. L'espansione, con i suoi toni fiabeschi, rappresenta l'inizio di un nuovo ciclo della vasta saga multiversale di Wizards of The Coast, perciò si conferma essere un appuntamento da non perdere per tutti i fan dei giochi di carte collezionabili.

Settembre sarà però un mese di fuoco anche per il mondo Pokémon, dal momento che il 22 settembre arriverà Scarlatto e Violetto - 151, la nuova espansione del GCC Pokémon dedicata ai mostriciattoli di Kanto. All'interno del set, che sarà lanciato unicamente con delle Collection celebrative, si trovano alcune delle carte più costose e rare degli ultimi anni: se siete appassionati delle creature di Game Freak, dovete dargli una possibilità.

Questo mese, infine, sarà segnato da un appuntamento doppio per Yu-Gi-Oh!: il 7 settembre, infatti, verrà messa sul mercato la Tin del 25° Anniversario di Yu-Gi-Oh!, intitolata Eroi Duellanti. Al suo interno troverete 54 carte diverse, tra cui ben sei carte Rare Segrete Prismatiche, divise in tre Mega Pack da 18 carte ciascuno.

Il 22 settembre, invece, verrà lanciato lo Structure Deck: Il Re Cremisi di Yu-Gi-Oh!. Come ogni deck preconfezionato, Il Re Cremisi rappresenta un ottimo punto di ingresso nel GCC Konami per i neofiti e per chi ha "perso" gli ultimi anni del gioco. Ancora meglio, il mazzo è incentrato sull'Arcidemone Drago Rosso, una delle carte più amate di sempre di Yu-Gi-Oh!.